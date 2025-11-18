فائق زيدان: العراق لاعب محوري والاستقرار السياسي في العراق ضرورة إقليمية

وقال في كلمة له خلال والأمن في الشرق الأوسط تابعتها ، إن " لاعب محوري يمتلك خصوصية تأريخية وله رقم صعب، والاستقرار السياسي في العراق ضرورة إقليمية".وأضاف زيدان، أن "الاستقرار السياسي يعني وجود نظام حكم مستقر ومؤسسات دستورية فاعلة وتكامل سلمي للسلطة"، مشيرا الى ان "العراق يمكن أن يكون توازن ومنصة حوار بين الفرقاء الإقليميين والدوليين".وتابع زيدان، أن "القضاء المستقل هو الضامن الحقيقي لصون الحقوق والحفاظ على الدستور"، مبينا ان "القضاء أثبت قدرته على التصدي للتحديات من خلال الفصل بالطعون الانتخابية وتفسير النصوص الدستورية".