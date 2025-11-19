بعد اضراب المدارس.. المالية تتراجع عن الطعن بقانون تعديل مخصصات المعلمين

وبدأ العديد من طلبة المدارس يعودون الى منازلهم صباح اليوم الأربعاء مع اعلان إدارات المدارس والمعلمين الاضراب عن الدوام ردا على قيام الطعن بتعديل قانون لما يتضمنه من رفع الكلفة المالية على .وبالرغم من ان وزارة المالية كانت قد قدمت الطعن في 4 تشرين الثاني، الا ان الكتاب لم يخرج الى الاعلام الا بعد انتهاء الانتخابات في 11 تشرين الثاني، لاسباب تتعلق بالخوف من ردة فعل الشارع تجاه الانتخابات.لكن مع بدء الاضراب صباح اليوم، سارعت وزارة المالية للتراجع وإلغاء مضمون كتابها السابق، وإعلان المصادقة على تعديل قانون وزارة التربية كما هو.