ورافقت عدسة تظاهرات المعلمين التي كانت مقررة امام صباح اليوم بعد ان اضربوا عن الدوام واغلاق عدد من المدارس، قبل ان تستبق وزارة المالية وصول المعلمين الى موقع التظاهر امام مبنى الوزارة، وإصدار كتاب الغاء وتراجع عن قرارها السابق للطعن بتعديل قانون ، والذي قالت انه سيكلف الكثير من الأموال وسط ازمة السيولة والاقتراض لغرض تسديد الرواتب.وبعد الغاء المالية مضمون كتابها المتعلق بالطعن بقانون وزارة التربية، هذا يعني انها ستكون ملزمة بتوفير 1.8 تريليون دينار عراقي، سنويا ككلفة مالية إضافية للمعلمين والكوادر التربوية.