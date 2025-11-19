الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
إيران قلقة إزاء قرار مجلس الأمن بشأن غزة
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547417-638991328575274499.jpg
بـ"اغنية وطنية حزينة".. المعلمون يحولون تظاهراتهم الى "احتفال انتصار" على وزارة المالية (فيديو)
سياسة
السومرية نيوز-سياسة
حوّلت الكوادر التربوية وبحضور نقيب المعلمين العراقيين، اليوم الأربعاء، اعتصامهم امام وزارة المالية العراقية الى "احتفال"، بعد ان استبقت الوزارة الاضراب والاعتصام باصدار قرار تراجع عن الطعن بتعديل قانون وزارة التربية والخضوع امام تصعيد الكوادر التربوية.
2025-11-19 | 02:06
2025-11-19T02:06:33+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/zeqzsozuwmunzcuy9sp6nw?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d547417%26topic%3d%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9+%26stopic%3d%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9+%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=afe9578d-fd83-4d2a-bdb1-6c7fe048d5f2&InitAdsBeforePlayer=1
بـ"اغنية وطنية حزينة".. المعلمون يحولون تظاهراتهم الى "احتفال انتصار" على وزارة المالية (فيديو)
844 شوهد
السومرية
نيوز-سياسة
حوّلت الكوادر التربوية وبحضور نقيب المعلمين العراقيين، اليوم الأربعاء، اعتصامهم امام
وزارة المالية العراقية
الى "احتفال"، بعد ان استبقت الوزارة الاضراب والاعتصام باصدار قرار تراجع عن الطعن بتعديل قانون
وزارة التربية
والخضوع امام تصعيد الكوادر التربوية.
ورافقت عدسة
السومرية
تظاهرات المعلمين التي كانت مقررة امام
وزارة المالية
صباح اليوم بعد ان اضربوا عن الدوام واغلاق عدد من المدارس، قبل ان تستبق وزارة المالية وصول المعلمين الى موقع التظاهر امام مبنى الوزارة، وإصدار كتاب الغاء وتراجع عن قرارها السابق للطعن بتعديل قانون
وزارة التربية
، والذي قالت انه سيكلف
الخزينة
الكثير من الأموال وسط ازمة السيولة والاقتراض لغرض تسديد الرواتب.
وبعد الغاء المالية مضمون كتابها المتعلق بالطعن بقانون وزارة التربية، هذا يعني انها ستكون ملزمة بتوفير 1.8 تريليون دينار عراقي، سنويا ككلفة مالية إضافية للمعلمين والكوادر التربوية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
العراق
تظاهرة المعلمين
وزارة التربية
وزارة المالية العراقية
السومرية نيوز
وزارة المالية
سومرية نيوز
السومرية
الخزينة
