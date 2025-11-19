البرلمان الأمريكي يفرج عن ملفات "إبستين"

وعندما قدمت مجموعة صغيرة من المشرعين من الحزبين في التماساً في يوليو (تموز) الماضي للالتفاف على سيطرة رئيس مجلس النواب ، على مشاريع القوانين التي تصل إلى ، بدا الأمر جهداً دون فرصة للنجاح، خاصة وأن حثّ مؤيديه على رفض المسألة باعتبارها "خدعة".لكن ترامب وجونسون فشلا في منع التصويت، ورضخ الرئيس للزخم المتزايد وراء مشروع القانون، وقال إنه سيوقعه إذا أقرّه أيضاً.ومر مشروع القانون بأغلبية 427 صوتاً مقابل صوت واحد، للنائب كلاي هيغينز، الجمهوري من لويزيانا والمؤيد المتحمس لترامب، ورئيس لجنة فرعية بدأت استدعاء وزارة العدل من أجل ملفات إبستين.وأظهر تصويت الثلاثاء كذلك الضغط المتزايد على المشرعين، وإدارة ترامب لتلبية المطالب بنشر وزارة العدل ملفات قضية إبستين، الممول ذو العلاقات الواسعة، الذي انتحر في سجن مانهاتن بينما كان ينتظر محاكمته في 2019 بتهمة الاعتداء الجنسي والاتجار بفتيات قاصرات.وقالت النائب ، وهي تقف مع بعض الناجيات من الاستغلال خارج صباح الثلاثاء: "لقد خاضت هؤلاء النساء أفظع معركة لا يجب لأي امرأة أن تخوضها، وفعلن ذلك بالتكاتف ورفض الاستسلام أبداً."وأضافت غرين، وهي جمهورية من ولاية وموالية سابقة لترامب:"هذا ما فعلناه من خلال النضال بشدة ضد أقوى الناس في العالم، حتى رئيس ، من أجل هذا التصويت اليوم."وكشف تحقيق منفصل للجنة الرقابة بمجلس النواب آلاف الصفحات من رسائل البريد الإلكتروني، ووثائق أخرى من تركة إبستين، تظهر صلاته بقادة عالميين وذوي نفوذ في ، وشخصيات سياسية مؤثرة، وترامب نفسه.وفي المملكة المتحدة، جرد الملك شقيقه الأمير أندرو، من ألقابه، وأخرجه من مقر إقامته الملكي بعد ضغوط للتحرك بسبب علاقته بإبستين.وحثت الناجيات من استغلال إبستين على المزيد من المساءلة، معتبرات أن الجهد الحالي في خطوة لمحاسبة إبستين على جرائمه بعد سنوات من فشل الحكومة في ظل إدارات رئاسية متعددة.وقال ترامب إنه قطع علاقاته مع إبستين منذ سنوات، لكنه حاول تجاوز المطالب بالكشف عن المعلومات، مضيفاً يوم الإثنين للصحافيين أن إبستين كان على صلة بعدد أكبر من الديمقراطيين، وأنه لا يريد أن "تحرف ملفات إبستين الانتباه عن النجاح الكبير للحزب الجمهوري".