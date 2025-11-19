في بغداد.. اجتماع حكومي لإصلاح القطاع الأمني

عقد في ، مساء الأربعاء، اجتماع حكومي لإصلاح القطاع الأمني في .

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بييان، "ترأس القائد العام للقوات المسلحة ، اليوم الأربعاء، اجتماع لإصلاح القطاع الأمني بحضور جميع أعضاء اللجنة".

وجرى خلال هذا الاجتماع وفق البيان "مناقشة مستوى تنفيذ أهداف استراتيجية إصلاح القطاع الأمني، وإمكانية توفير الدعم المطلوب لتحقيق هذه الأهداف كما مخطط لها".



ولفت البيان الى أن "هذه الخطوة تأتي للنهوض بواقع والاستخبارية لضمان ديمومة الأمن والاستقرار في البلاد".



