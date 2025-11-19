المجلس الوزاري للأمن الوطني يوافق على خطة إصلاح القطاع الأمني

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"الموساد" يكشف تفاصيل عملية نفذها في قلب أوروبا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

المجلس الوزاري للأمن الوطني يوافق على خطة إصلاح القطاع الأمني

سياسة

2025-11-19 | 14:48
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
المجلس الوزاري للأمن الوطني يوافق على خطة إصلاح القطاع الأمني
159 شوهد

وافق المجلس الوزاري الوزاري للأمن الوطني، الأربعاء، على الخطة التنفيذية في تقرير اللجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان، "ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، والنظر في الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".

وثمن المجلس وفق البيان "الدور الكبير للجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب برئاسة الفريق أول الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة واللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة، وجهود القوات الأمنية المكلفة بواجب تأمين العملية الانتخابية".

كما جرت الإشادة بحسب البيان بـ"الجهد الاستخباري المثمر الذي رافق عملية تأمين الانتخابات وبالقوات الأمنية التي حرصت على المشاركة المشرفة في عملية التصويت الخاص، وما قامت به من أداء متميز في تأمين عملية التصويت العام، ما يؤكد أن قواتنا الأمنية البطلة أصبحت قادرة على إدارة وتأمين جميع المناسبات بشكل مهني، يحق معه للعراقيين أن يفخروا بهذه المؤسسة التي وضعت حب الوطن فوق كل الاعتبارات".

واستمع المجلس الى "تقرير اللجنة العليا لإصلاح القطاع الامني ووافق على الخطة التنفيذية التي جاءت في هذا التقرير"، ووجه الوزارات والجهات الأمنية بتنفيذها.

واطلع المجلس على "تقرير البرنامج الحكومي الخاص بالأجهزة الأمنية والاستخبارية لعام 2025 ومتابعة النشاطات التي تحققت من قبل الوزارات والأجهزة الأمنية بمختلف عناوينها".

كما اطلع المجتمعون على تقرير حالة الأمن السيبراني في العراق للربع الثالث للعام الحالي، حيث جرى التوصيات التي تضمنها تقرير المركز الوطني للأمن السيبراني، بحسب البيان.


>>  تابع قناة السومرية على  منصة x
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الشاعر ضياء الميالي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٣ | season 1
15:00 | 2025-11-19
Play
الشاعر ضياء الميالي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٣ | season 1
15:00 | 2025-11-19
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار يراجع المنيو الامريكي - من الأخير م٢ - حلقة ٨٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-19
Play
الإطار يراجع المنيو الامريكي - من الأخير م٢ - حلقة ٨٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-19
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-19
Play
نشرة ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-19
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-19
Play
العراق في دقيقة 19-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-19
Live Talk
Play
Live Talk
صعوبات رياضة الدفاع عن النفس عند النساء - Live Talk - الحلقة ١٦٣ | 2025
10:30 | 2025-11-19
Play
صعوبات رياضة الدفاع عن النفس عند النساء - Live Talk - الحلقة ١٦٣ | 2025
10:30 | 2025-11-19
ناس وناس
Play
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-19
Play
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-19
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
Play
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
عشرين
Play
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
Play
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
رحال
Play
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
Play
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
Biotic
Play
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
Play
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
الأكثر مشاهدة
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الشاعر ضياء الميالي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٣ | season 1
15:00 | 2025-11-19
Play
الشاعر ضياء الميالي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٣ | season 1
15:00 | 2025-11-19
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار يراجع المنيو الامريكي - من الأخير م٢ - حلقة ٨٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-19
Play
الإطار يراجع المنيو الامريكي - من الأخير م٢ - حلقة ٨٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-19
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-19
Play
نشرة ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-19
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-19
Play
العراق في دقيقة 19-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-19
Live Talk
Play
Live Talk
صعوبات رياضة الدفاع عن النفس عند النساء - Live Talk - الحلقة ١٦٣ | 2025
10:30 | 2025-11-19
Play
صعوبات رياضة الدفاع عن النفس عند النساء - Live Talk - الحلقة ١٦٣ | 2025
10:30 | 2025-11-19
ناس وناس
Play
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-19
Play
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-19
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
Play
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
عشرين
Play
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
Play
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
رحال
Play
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
Play
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
لقطات
Play
لقطات
ارملة مديونة بـ 20 مليون | الهوا الك 2025
17:00 | 2025-11-14
Play
ارملة مديونة بـ 20 مليون | الهوا الك 2025
17:00 | 2025-11-14

اخترنا لك
في بغداد.. اجتماع حكومي لإصلاح القطاع الأمني
13:55 | 2025-11-19
أمر ولائي بإيقاف إنهاء تكليف هشام الركابي من عضوية مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات
06:54 | 2025-11-19
المفوضية: ارتفاع عدد الطعون بنتائج الانتخابات الى 80 طعنا لغاية الآن
05:45 | 2025-11-19
المفوضية: عدد الطعون بالنتائج بلغ 36 طعنا لغاية الآن
04:54 | 2025-11-19
البرلمان الأمريكي يفرج عن ملفات "إبستين"
02:35 | 2025-11-19
شهر ساخن بالطعون و"التآمر" المتبادل.. استبعادات متوقعة وتغييرات قد تطال النتائج وتشعل الأجواء السياسية
02:09 | 2025-11-19

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.