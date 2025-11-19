الصفحة الرئيسية
"الموساد" يكشف تفاصيل عملية نفذها في قلب أوروبا
المجلس الوزاري للأمن الوطني يوافق على خطة إصلاح القطاع الأمني
سياسة
2025-11-19 | 14:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
159 شوهد
وافق
المجلس الوزاري
الوزاري للأمن الوطني، الأربعاء، على الخطة التنفيذية في تقرير
اللجنة العليا
لإصلاح القطاع الأمني.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة
صباح النعمان
في بيان، "ترأس رئيس
مجلس الوزراء
القائد العام للقوات المسلحة
محمد شياع السوداني
، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، والنظر في الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".
وثمن المجلس وفق البيان "الدور الكبير للجنة الأمنية العليا لانتخابات
مجلس النواب
برئاسة الفريق أول الركن
قيس المحمداوي
نائب
قائد العمليات المشتركة
واللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة، وجهود القوات الأمنية المكلفة بواجب تأمين العملية الانتخابية".
كما جرت الإشادة بحسب البيان بـ"الجهد الاستخباري المثمر الذي رافق عملية تأمين الانتخابات وبالقوات الأمنية التي حرصت على المشاركة المشرفة في عملية التصويت الخاص، وما قامت به من أداء متميز في تأمين عملية التصويت العام، ما يؤكد أن قواتنا الأمنية البطلة أصبحت قادرة على إدارة وتأمين جميع المناسبات بشكل مهني، يحق معه للعراقيين أن يفخروا بهذه المؤسسة التي وضعت حب الوطن فوق كل الاعتبارات".
واستمع المجلس الى "تقرير
اللجنة العليا
لإصلاح القطاع الامني ووافق على الخطة التنفيذية التي جاءت في هذا التقرير"، ووجه الوزارات والجهات الأمنية بتنفيذها.
واطلع المجلس على "تقرير البرنامج الحكومي الخاص بالأجهزة الأمنية والاستخبارية لعام 2025 ومتابعة النشاطات التي تحققت من قبل الوزارات والأجهزة الأمنية بمختلف عناوينها".
كما اطلع المجتمعون على تقرير حالة الأمن السيبراني في
العراق
للربع الثالث للعام الحالي، حيث جرى التوصيات التي تضمنها تقرير
المركز الوطني
للأمن السيبراني، بحسب البيان.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
