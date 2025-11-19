المجلس الوزاري للأمن الوطني يوافق على خطة إصلاح القطاع الأمني

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان، "ترأس رئيس القائد العام للقوات المسلحة ، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، والنظر في الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".وثمن المجلس وفق البيان "الدور الكبير للجنة الأمنية العليا لانتخابات برئاسة الفريق أول الركن نائب واللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة، وجهود القوات الأمنية المكلفة بواجب تأمين العملية الانتخابية".كما جرت الإشادة بحسب البيان بـ"الجهد الاستخباري المثمر الذي رافق عملية تأمين الانتخابات وبالقوات الأمنية التي حرصت على المشاركة المشرفة في عملية التصويت الخاص، وما قامت به من أداء متميز في تأمين عملية التصويت العام، ما يؤكد أن قواتنا الأمنية البطلة أصبحت قادرة على إدارة وتأمين جميع المناسبات بشكل مهني، يحق معه للعراقيين أن يفخروا بهذه المؤسسة التي وضعت حب الوطن فوق كل الاعتبارات".واستمع المجلس الى "تقرير لإصلاح القطاع الامني ووافق على الخطة التنفيذية التي جاءت في هذا التقرير"، ووجه الوزارات والجهات الأمنية بتنفيذها.واطلع المجلس على "تقرير البرنامج الحكومي الخاص بالأجهزة الأمنية والاستخبارية لعام 2025 ومتابعة النشاطات التي تحققت من قبل الوزارات والأجهزة الأمنية بمختلف عناوينها".كما اطلع المجتمعون على تقرير حالة الأمن السيبراني في للربع الثالث للعام الحالي، حيث جرى التوصيات التي تضمنها تقرير للأمن السيبراني، بحسب البيان.