المالكي يستقبل سفير إيطاليا ويبحث تعزيز العلاقات الثنائية

المكتب الاعلامي لنوري ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل بمكتبه اليوم سفير لدى نيكولو ".وشهد اللقاء تأكيداً متبادلاً على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. وفي سياق آخر من اللقاء، جرى تسليط الضوء على مجمل مستجدات الوضع العام في العراق، والحوارات الجارية لتشكيل الحكومة بعد اجراء الانتخابات النيابية، بحسب البيان.واشار رئيس ائتلاف دولة القانون إلى "ضرورة إحداث تغييرات إيجابية وخدمة مبادئ الديمقراطية وتجسيد التمثيل الحقيقي لإرادة الشعب".