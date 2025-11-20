المفوضية: الطعون بنتائج الانتخابات وصلت لأكثر من 800 حتى الان

أعلنت ، اليوم الخميس، ان الطعون بنتائج الانتخابات وصلت لأكثر من 800 حتى الان.

وقالت المفوضية في بيان مقتضب، إن "عدد الطعون بنتائج الانتخابات ارتفعت لأكثر من 800 حتى الان".

وتابعت، أن "بعض المكاتب مستمرة بإرسال الطعون".

