السامرائي والخزعلي يبحثان أهمية إنجاز استحقاقات المرحلة المقبلة

بحث رئيس تحالف العزم ، والأمين العام لحركة الحق ، أهمية إنجاز استحقاقات المرحلة المقبلة.

وقال اعلام العزم في بيان، "التقى رئيس تحالف العزم المهندس ، الأمين العام لحركة الحق، الشيخ ، حيث تبادل الطرفان التهاني بمناسبة نجاح العملية الانتخابية، فيما تطرقا إلى تطورات المشهد السياسي بناءً على نتائج انتخابات في دورته السادسة".

وناقش والخزعلي "أهمية إنجاز استحقاقات المرحلة المقبلة بما يلبّي تطلعات المواطنين ويعزز الاستقرار السياسي".

وأكد السّامرائي "ضرورة اختيار الشخصيات المؤهلة والكفوءة في المواقع التنفيذية المقبلة لتعزيز ثقة المواطن بالعملية السياسية وضمان تنفيذ البرامج التي تخدم العراقيين في المرحلة المقبلة".