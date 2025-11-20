الكاظمي: الولاية الثانية للسوداني واردة لكن بشرط

وقال خلال حديثه لبرنامج "علناً" الذي تبثه فضائية ، إن "الإطار لا يضم أي طرف متشدد أو متزمت يسعى للانفراد بالتمثيل الشيعي"، مشدداً على أن "العمل داخل الإطار يقوم على التفاهم والشراكة بين جميع مكوناته".وأضاف، أن "تجديد الولاية الثانية لرئيس الوزراء ما زال خياراً وارداً، شرط تقديمه تطمينات تتعلق بأسلوب إدارته للمرحلة المقبلة وبما ينسجم مع رؤية الإطار التنسيقي".واشار الكاظمي الى أن "مطالبة أحد الأطراف السنية بمنصب رئاسة الجمهورية مجرد دعاية انتخابية"، مؤكداً أن "هذا الطرح لا يعكس تفاهمات القوى السياسية القائمة حالياً".