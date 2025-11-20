الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
الكاظمي: الولاية الثانية للسوداني واردة لكن بشرط
سياسة
2025-11-20 | 15:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
384 شوهد
أكد القيادي في الإطار التنسيقي
معين الكاظمي
، اليوم الخميس، أن الولاية الثانية لرئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
واردة لكن بشرط تقديمه تطمينات تتعلق بأسلوب إدارته للمرحلة المقبلة، فيما اشار الى أن الإطار لا يضم أي طرف متشدد أو متزمت يسعى للانفراد بالتمثيل الشيعي.
وقال
الكاظمي
خلال حديثه لبرنامج "علناً" الذي تبثه فضائية
السومرية
، إن "الإطار لا يضم أي طرف متشدد أو متزمت يسعى للانفراد بالتمثيل الشيعي"، مشدداً على أن "العمل داخل الإطار يقوم على التفاهم والشراكة بين جميع مكوناته".
وأضاف، أن "تجديد الولاية الثانية لرئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
ما زال خياراً وارداً، شرط تقديمه تطمينات تتعلق بأسلوب إدارته للمرحلة المقبلة وبما ينسجم مع رؤية الإطار التنسيقي".
واشار الكاظمي الى أن "مطالبة أحد الأطراف السنية بمنصب رئاسة الجمهورية مجرد دعاية انتخابية"، مؤكداً أن "هذا الطرح لا يعكس تفاهمات القوى السياسية القائمة حالياً".
تابع قناة السومرية على
منصة x
السوداني: أسعى لولاية ثانية رئيسا لوزراء العراق
12:45 | 2025-11-03
رئيس الوزراء: الولاية الثانية ليست طموحاً شخصياً بل لتحمل مسؤولية إكمال المهمة
03:34 | 2025-11-18
تخرج الدورة 55 ضباط عالية في كلية الشرطة الثانية بمحافظة البصرة
12:24 | 2025-09-11
ائتلاف الإعمار والتنمية: السوداني الأوفر حظاً لولاية ثانية.. والانتخابات قد تُؤجَّل
15:30 | 2025-09-06
السوداني
ولاية ثانية
محمد شياع السوداني
شياع السوداني
رئيس الوزراء
معين الكاظمي
محمد شياع
السومرية
محمد شيا
