مبعوث ترامب في العراق: أتطلع لزيارة العراق قريبًا والاجتماع مع قادته الرئيسيين

وقال سافيا في تدوينة على (اكس)، تابعتها ، انه "أتطلع إلى زيارة قريبًا والاجتماع مع قادته الرئيسيين".واشار الى انه "لقد أحرز العراق تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الثلاث الماضية، ونأمل أن يستمر هذا التقدم في الأشهر المقبلة".وتابع: "وفي الوقت نفسه، نتابع باهتمام عملية تشكيل الحكومة الجديدة. ومن الواضح أن لن تقبل أو تسمح بأي تدخل خارجي في تشكيل الجديدة".