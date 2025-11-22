المالكي يلتقي بارزاني لمناقشة تشكيل الحكومة واستقرار العراق

وذكر المكتب الاعلامي للمالكي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "التقى، اليوم السبت، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني .وفي مستهل اللقاء – بحسب البيان - تبادل الجانبان التهاني بمناسبة نجاح الانتخابات واستكمال الدستوري، كما تم بحث الأوضاع السياسية ونتائج الحوارات الجارية بين القوى الوطنية.واشار رئيس ائتلاف دولة القانون، الى أهمية مواصلة الجهود المشتركة للإسراع في تشكيل الحكومة لتلبية تطلعات الشعب العراقي، وتعزيز الاستقرار، وحماية المسار الديمقراطي.