صحيفة: الاطار التنسيقي خول المالكي لإدارة مفاوضات تسمية الرئاسات الثلاث

وأضافت، انه "لن يتم الإعلان عن اسم هذا المرشح ما لم يتم التوافق داخل القوى الكردية والسنية على مرشحيهم لمنصبي رئاستي الجمهورية والبرلمان"، مؤكدة أنه "يحظى بقبول لدى القوى السنّية والكردية، ولا يثير حساسية أو ، ما يجعله خياراً توافقياً مقبولاً محلياً وإقليمياً". وقالت الصحيفة ، وفق مصادر سياسية لم تسمها، إن "المرشح الذي يدعمه بات يتقدّم بقوة على بقية الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة، وإنه سيكون ملزماً بتنفيذ شروط مسبقة اتفقت عليها الكتلة الأكبر في البرلمان".وبينت، أن "مرشح المالكي حاز على توافق شيعي واسع، شمل حتى رئيس الحكومة المنتهية ولايته ، الذي كان يطمح لولاية ثانية في المنصب".وأضافت، انه "لن يتم الإعلان عن اسم هذا المرشح ما لم يتم التوافق داخل القوى الكردية والسنية على مرشحيهم لمنصبي رئاستي الجمهورية والبرلمان"، مؤكدة أنه "يحظى بقبول لدى القوى السنّية والكردية، ولا يثير حساسية أو ، ما يجعله خياراً توافقياً مقبولاً محلياً وإقليمياً".