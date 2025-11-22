​علاوي يؤكد دعمه للسوداني وتجديد ترشيحه لولاية ثانية

أكد زعيم ، السبت، دعمه لرئيس الوزراء وتجديد ترشيحه لولاية ثانية.

وقال مكتب في بيان، "استقبل زعيم الدكتور مساء اليوم السبت رئيس بحضور عدد من قيادات ائتلاف الوطنية"، مردفا "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع السياسي ومسار اضافة الى مناقشة المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة بما يضمن ترسيخ الاستقرار وحماية مصالح الشعب العراقي".

ونقل البيان عن علاوي "دعمه الكامل للسيد وتجديد ترشيحه لولاية ثانية تقديرا لما قدمه من جهود وطنية ومسؤولة خلال السنوات الماضية ولما حققه من خطوات مهمة عززت حضور الدولة وقللت من مستويات الصراع في مرحلة اقليمية معقدة تشهد توترات وتحديات مستمرة".

واشار علاوي الى أن " بحاجة اليوم الى مواصلة نهج العمل المتوازن الذي انتهجه السيد والى تعزيز مفهوم الشراكة الوطنية الحقيقية التي تقوم على وحدة القرار السياسي ووضوح الرؤية في ادارة ".

ودعا زعيم ائتلاف الوطنية جميع القوى السياسية الوطنية الى "دعم التجديد لولاية ثانية للسيد محمد وتمكينه من استكمال البرامج والخطط التي اسهمت في خدمة المواطن وتعزيز مكانة العراق بما يضمن عبور المرحلة الحالية وتحقيق تطلعات الشعب العراقي الكريم نحو الامن والاستقرار والتنمية".