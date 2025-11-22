بغداد وباريس تبحثان زيادة التنسيق في ملفات الاهتمام المشترك

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
06:30 PM
الى
07:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
في بغداد.. إعادة افتتاح "الغرفة الزجاجية" بعد إغلاقها
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547795-638994361415564764.jpg
بغداد وباريس تبحثان زيادة التنسيق في ملفات الاهتمام المشترك
سياسة
2025-11-22 | 14:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
67 شوهد
بحث وزير الخارجية العراقي
فؤاد حسين
، السبت، مع السفير الفرنسي في
بغداد
باتريك دوريل
، زيادة التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وقالت الخارجية في بيان، "استقبل نائب رئيسِ مجلسِ الوزراء ووزير الخارجيّة
فؤاد حسين
، اليوم السبت، السفيرَ الفرنسي في
بغداد
باتريك دوريل
".
ولفت البيان الى أن "السفير دوريل قدّم التهاني إلى الوزير بمناسبة نجاح الانتخابات البرلمانية التي جرت في
العراق
"، وأعرب وزير الخارجية عن شكره للسفير الفرنسي.
وأكد أن سير العملية الانتخابية بأجواء إيجابية وآمنة ومستقرة يعكس تقدماً مهماً في المسار الديمقراطي للبلاد، مشيداً بمواقف
فرنسا
الداعمة للعراق.
وتناول اللقاء وفق البيان "التطوّراتِ والحراكَ السياسي الداخلي بين القوى السياسية العراقية"، حيث أكد حسين الحرص على تشكيل حكومةٍ تُلبّي تطلعات الشعب العراقي بمختلف مكوّناته، وتسهم في تعزيز الاستقرار.
كما بحث الجانبان العلاقاتِ الثنائية بين العراق وفرنسا وسبلَ تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى زيادة التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وناقش الطرفان كذلك التطوراتِ الإقليميةَ والدولية، وأهميةَ استمرار التنسيق بين البلدين في مواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز
الأمن الإقليمي
، ودعم الاستقرار في المنطقة، وفق البيان.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
بغداد وباريس تبحثان زيارة ماكرون الى العراق
15:32 | 2025-08-31
بغداد وأثينا تبحثان ملفات عدة بينها سمات الدخول
16:08 | 2025-09-22
العراق والناتو يبحثان تعزيز التعاون المشترك وتطويرِ العلاقات
13:01 | 2025-10-16
رابطة شركات السفر والسياحة تستقبل السفير الإسباني لبحث تعزيز التعاون المشترك
05:23 | 2025-09-25
العراق
فرنسا
الأمن الإقليمي
باتريك دوريل
فؤاد حسين
اد حسين
بغداد
باريس
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
برد أشد ومطر اقوى.. الدوامة القطبية تزحف عبر القارات نحو العراق
أخبار الطقس
32.82%
00:21 | 2025-11-22
برد أشد ومطر اقوى.. الدوامة القطبية تزحف عبر القارات نحو العراق
00:21 | 2025-11-22
الصين تقدم عرضا كبيرا للعراق
اقتصاد
31.64%
04:25 | 2025-11-21
الصين تقدم عرضا كبيرا للعراق
04:25 | 2025-11-21
3 قضايا تهدد حلم العراق في التأهل لكأس العالم
رياضة
25.65%
02:45 | 2025-11-21
3 قضايا تهدد حلم العراق في التأهل لكأس العالم
02:45 | 2025-11-21
الحشد يعلن استكمال نقل 20 دونماً إلى ملكيته في الجادرية: متجاوزون اعتدوا علينا
أمن
9.89%
08:51 | 2025-11-21
الحشد يعلن استكمال نقل 20 دونماً إلى ملكيته في الجادرية: متجاوزون اعتدوا علينا
08:51 | 2025-11-21
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:48 | 2025-11-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:48 | 2025-11-22
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
الأكثر مشاهدة
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:48 | 2025-11-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:48 | 2025-11-22
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
اخترنا لك
الأعرجي والحكيم يبحثان تطورات المشهد السياسي ونجاح الانتخابات
14:45 | 2025-11-22
مفوضية الانتخابات تكشف المدد المطلوبة لحسم ملف الطعون
14:40 | 2025-11-22
علاوي يؤكد دعمه للسوداني وتجديد ترشيحه لولاية ثانية
12:18 | 2025-11-22
لقاء يجمع رشيد والسوداني.. استعراض لتطورات المشهدين السياسي والأمني وحوارات تشكيل الحكومة
11:01 | 2025-11-22
صحيفة: الاطار التنسيقي خول المالكي لإدارة مفاوضات تسمية الرئاسات الثلاث
07:50 | 2025-11-22
المالكي ورئيس اقليم كردستان يبحثان ملف الحكومة الجديدة ويشددان على حل المشكلات العالقة
07:21 | 2025-11-22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.