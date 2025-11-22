بغداد وباريس تبحثان زيادة التنسيق في ملفات الاهتمام المشترك

بحث وزير الخارجية العراقي ، السبت، مع السفير الفرنسي في ، زيادة التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وقالت الخارجية في بيان، "استقبل نائب رئيسِ مجلسِ الوزراء ووزير الخارجيّة ، اليوم السبت، السفيرَ الفرنسي في ".

ولفت البيان الى أن "السفير دوريل قدّم التهاني إلى الوزير بمناسبة نجاح الانتخابات البرلمانية التي جرت في "، وأعرب وزير الخارجية عن شكره للسفير الفرنسي.

وأكد أن سير العملية الانتخابية بأجواء إيجابية وآمنة ومستقرة يعكس تقدماً مهماً في المسار الديمقراطي للبلاد، مشيداً بمواقف الداعمة للعراق.



وتناول اللقاء وفق البيان "التطوّراتِ والحراكَ السياسي الداخلي بين القوى السياسية العراقية"، حيث أكد حسين الحرص على تشكيل حكومةٍ تُلبّي تطلعات الشعب العراقي بمختلف مكوّناته، وتسهم في تعزيز الاستقرار.



كما بحث الجانبان العلاقاتِ الثنائية بين العراق وفرنسا وسبلَ تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى زيادة التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك.



وناقش الطرفان كذلك التطوراتِ الإقليميةَ والدولية، وأهميةَ استمرار التنسيق بين البلدين في مواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز ، ودعم الاستقرار في المنطقة، وفق البيان.