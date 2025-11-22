الأعرجي والحكيم يبحثان تطورات المشهد السياسي ونجاح الانتخابات

بحث ، ورئيس تحالف قوى ، تطورات المشهد السياسي ونجاح الانتخابات.​

وقال في بيان، "التقينا سماحة ، رئيس تحالف قوى ، وتداولنا تطورات المشهد السياسي، ونجاح الانتخابات البرلمانية الأخيرة والنتائج التي أفرزتها، والتي أكدت تمسك العراقيين بالمسار الديمقراطي".

وأضاف "أكدنا على أهمية إدامة الجهد الاستخباري في ضرب أوكار الإرهاب، وإنهاء ملف النازحين وإعادتهم إلى مناطقهم".