الفائزون لديهم "تاريخ حافل" ضد حرية الصحافة.. مركز حقوقي "قلق" من الدورة البرلمانية الجديدة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Celebrity
من
06:00 AM
الى
06:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
فرنسا ترفض مقترح عودة صيغة "مجموعة الثماني"
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547812-638994794866040874.jpg
الفائزون لديهم "تاريخ حافل" ضد حرية الصحافة.. مركز حقوقي "قلق" من الدورة البرلمانية الجديدة
سياسة
2025-11-23 | 02:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
186 شوهد
السومرية
نيوز-سياسة
ابدى مركز حقوقي مخاوفه من الدورة البرلمانية المقبلة وطريقة تعاملها مع حرية التعبير وحرية الصحافة، بعد ان سيطر على مقاعد البرلمان قوى سياسية من لون واحد ومعظمها لديها تاريخ حافل في تقييد حرية التعبير والصحافة وملاحقة الصحفيين.
واجرى
مركز النخيل
للحقوق والحريات الصحفية استعراضا للفائزين الأعلى في الانتخابات ودورهم خلال السنوات الماضية تجاه حرية الصحافة والتعبير، حيث أشار المركز الى انه "عند النظر الى اصحاب الاصوات والمقاعد الاعلى الذين تصدروا نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة، سيظهر ان جميع الاسماء المتصدرة والفائزة، لها تاريخ سلبي تجاه حرية التعبير والصحافة في حقب مختلفة".
وبين المركز انه "تصدر ائتلاف الاعمار والتنمية، بقيادة
محمد شياع السوداني
المركز الاول، ولدى حكومة
السوداني
ارقام قياسية بملاحقة الصحفيين بالدعاوى القضائية حيث اقام 11 دعوى قضائية ضد صحفيين واصحاب رأي خلال فترة 3 سنوات من حكمه بصفته الشخصية، فيما عدى عشرات الدعاوى القضائية من قبل اطراف حكومته بحق صحفيين، كما ان الانتهاكات بحق الصحفيين في السنة الثانية من عمر حكومة السوداني 2024 بلغت الحد الاعلى في 6 سنوات باكثر من 460 حالة انتهاك، حتى انها تجاوزت الانتهاكات في عام التظاهرات 2019 والتي بلغت 414 حالة، وكذلك قامت حكومة السوداني بحجب عدة مواقع اخبارية من بينها موقع الترا عراق".
وأشار المركز الى انه "فازت ايضا دولة القانون برئاسة
المالكي
، ولدى المالكي تاريخ في مقاضاة وسائل الاعلام والصحفيين بصفته الشخصية وبلغت 6 دعاوى قضائية خلال فترة حكمه، فضلا عن اكثر من الفي حالة انتهاك خلال فترة حكمه بين 2005-2014 بحق صحفيين ومؤسسات اعلامية وفي اخر عامين من حكمه تم تسجيل اكثر من 500 انتهاك بحق صحفيين ومؤسسات اعلامية من ملاحقة واغلاق مؤسسات وتضييق وضرب واعتقال، فيما تم اغلاق 10 قنوات فضائية دفعة واحدة في نيسان 2013 لاسباب تتعلق باحداث التظاهرات وفض اعتصام
الحويجة
بكركوك".
وأوضح انه "من الفائزين ايضا حزب تقدم، والمعروف بسيطرته الكبيرة في محافظة
الانبار
وتكميم الافواه ضد موظفين وناشطين، فعلى سبيل المثال تم نقل مدير احد المدارس في
الفلوجة
والشاعر المعروف احمد زكروط من مدرسته في الفلوجة الى قضاء القائم اقصى غرب
العراق
، بسبب انتقاده وضع المحافظة الخدمي بقصيدة شعبية عام 2021، فضلا عن اعتقال الناشط
سمير فرج
بسبب اراءه السياسية في المحافظة عام 2019 وهذه امثلة فقط، وغيرها من حالات الترهيب نتيجة سلطة ونفوذ حزب تقدم في محافظة الانبار".
واكد انه "من الاحزاب الفائزة الاخرى حركة صادقون ومنظمة بدر، وهي احزاب تتهم بعض اطرافها بانها سبق ان وجهت تهديدات لصحفيين وناشطين بسبب انتقاد حالات فساد او شخصيات ومسؤولين محليين يتبعون لهذين الحركتين".
وأشار المركز الى انه "لم تضمن الاحزاب والتحالفات اي وعود او برامج انتخابية تخص حرية الصحافة ابدًا، كما ان ابرز التهديدات والتحديات لحرية الصحافة المتوقعة خلال السنوات الأربع المقبلة هو ان البرلمان المقبل المكون من لون سياسي واحد بالغالب ضمن قوى اسلامية وكلاسيكية لديها تاريخ ضد حرية التعبير والرأي وملاحقة الصحفيين، وخلو البرلمان المقبل من القوى المدنية والاصوات القريبة من الحراك الشعبي والمنظمات المدنية والمؤمنة بالحريات، تعد ابرز التهديدات والتحديات التي تنتظر حرية الصحافة في السنوات الاربع المقبلة".
وأوضح ان "قانون حق الحصول على المعلومة الذي تم ترحيله الى الدورة القادمة المكونة من لون سياسي واحد، سيجعل القانون عرضة لتعديلات ونصوص قد تقيد من حرية الصحافة، كما ان من التحديات ايضًا، صعود نواب سابقين وجدد تتركز مهمتهم على استخدام القانون كوسيلة انتقام وترهيب، لا لطلب العدالة، حيث يركز هؤلاء النواب على تحويل القانون والمقاضاة الى وسيلة تهديد ولا سيما بحق اعلاميين، وقد تتوسع قائمة الملاحقات مع بدء اصحاب هذا المنهج اعمالهم في البرلمان المقبل وبدء تمتعهم بالحصانة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
مقارنات بالأرقام.. مركز حقوقي يقدم مراجعة لانتهاكات حرية الصحافة طوال السنوات الـ6 الماضية
04:45 | 2025-09-24
"العراق يجف".. مركز حقوقي يقرع ناقوس الخطر بأرقام "صادمة"
00:58 | 2025-10-31
السامرائي يبحث مع الفائزين بالانتخابات من "العزم والتفوق" المرحلة التشريعية الجديدة
14:53 | 2025-11-14
"الطقس سيؤثر على الجميع": مدرب الأولمبي العراقي يرد على تساؤلات الصحافة الكمبودية
03:03 | 2025-09-02
مجلس النواب
البرلمان
محمد شياع السوداني
السومرية نيوز
شياع السوداني
مركز النخيل
سومرية نيوز
محمد شياع
منظمة بدر
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
برد أشد ومطر اقوى.. الدوامة القطبية تزحف عبر القارات نحو العراق
أخبار الطقس
43.3%
00:21 | 2025-11-22
برد أشد ومطر اقوى.. الدوامة القطبية تزحف عبر القارات نحو العراق
00:21 | 2025-11-22
الصين تقدم عرضا كبيرا للعراق
اقتصاد
36.37%
04:25 | 2025-11-21
الصين تقدم عرضا كبيرا للعراق
04:25 | 2025-11-21
الحشد يعلن استكمال نقل 20 دونماً إلى ملكيته في الجادرية: متجاوزون اعتدوا علينا
أمن
10.6%
08:51 | 2025-11-21
الحشد يعلن استكمال نقل 20 دونماً إلى ملكيته في الجادرية: متجاوزون اعتدوا علينا
08:51 | 2025-11-21
مع بداية الأسبوع.. الدولار يقفز مجددا في العراق
اقتصاد
9.73%
02:45 | 2025-11-22
مع بداية الأسبوع.. الدولار يقفز مجددا في العراق
02:45 | 2025-11-22
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-23
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-23
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:48 | 2025-11-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:48 | 2025-11-22
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-23
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-23
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:48 | 2025-11-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:48 | 2025-11-22
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
اخترنا لك
العمل بشأن "اختفاء" مبالغ صندوق الرعاية: "يعاد تدويرها" لدى المالية.. ولا تؤثر على رواتب الاعانة
04:16 | 2025-11-23
اكثر من الف مدان بالفساد شمل بالعفو العام.. هل استرجع كل واحد منهم "مليون دينار فقط"؟
02:13 | 2025-11-23
مبلغ يقارب "سرقة القرن".. اختفاء أموال صندوق الرعاية الاجتماعية ووزارة العمل "لا تدري" اين ذهبت!
01:37 | 2025-11-23
الأعرجي والحكيم يبحثان تطورات المشهد السياسي ونجاح الانتخابات
14:45 | 2025-11-22
مفوضية الانتخابات تكشف المدد المطلوبة لحسم ملف الطعون
14:40 | 2025-11-22
بغداد وباريس تبحثان زيادة التنسيق في ملفات الاهتمام المشترك
14:23 | 2025-11-22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.