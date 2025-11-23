المالية ترد على تصريح وزير العمل: مبالغ حساب الحماية الاجتماعية لم تسحب وإنما تم تجميدها

الصفحة الرئيسية
فرنسا ترفض مقترح عودة صيغة "مجموعة الثماني"
2025-11-23 | 04:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,089 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
ردت
وزارة المالية
، اليوم الأحد، على تصريح وزير العمل
أحمد الأسدي
تضمّن معلومات وصفتها بـ"غير الدقيقة" تتعلق بسحب مبالغ حساب شبكة الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن المبلغ لم يتم سحبه وإنما تم تجميد الحساب فقط.
وقالت
وزارة المالية
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، "تابعنا باهتمام التصريح المتلفز الذي أدلى به معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية والذي تضمّن معلومات غير دقيقة تتعلق بسحب مبالغ حساب شبكة الحماية الاجتماعية، ونود بيان ان المبلغ لم يتم سحبه وإنما تم تجميد الحساب فقط وانطلاقاً من حرصنا على الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام، نود بيان بعض الحقائق التالية :
-تم فتح الحساب الجاري الخاص بشبكة الحماية الاجتماعية منذ عام 2015 ويمول مركزياً لغرض صرف رواتب
الرعاية الاجتماعية
فقط استنادا" الى
قانون الحماية الاجتماعية
رقم (11) لسنة 2014 المادة (19/اولا"- أ) التي نصت على (التخصيصات المالية من
الموازنة العامة الاتحادية
للدولة) وفتح الحساب فقط للفقرة (أ) من القانون المذكور انفا" وان
وزارة العمل
و
الشؤون الاجتماعية
لم تقم بمتابعة رصيد الحساب بالشكل الصحيح من خلال التأييد بالمطابقة للمصرف بالرغم من وجود مبالغ يتم ايداعها خلافاً لطبيعة الحساب و منها مبالغ المسترجعة من البطاقات الذكية لمستفيدي الحماية الاجتماعية للسنوات من (2015 و لغاية 2025) .
-من خلال عمليات التدقيق المالي والفني التي أجرتها وزارتنا و
ديوان الرقابة المالية الاتحادي
، تبيّن وجود استخدامات للحساب خارج طبيعته المحددة، وهي ممارسات لم تتم من قبل وزارتنا.
-يتضمّن الحساب أيضاً مبالغ تمويلات محوّلة من وزارة المالية إضافة إلى مبالغ مسترجعة من البطاقات الذكية لمستفيدي الحماية الاجتماعية وهي أموال ما تزال موجودة داخل الحساب ولم تسحب .
-ان الموضوع قد خضع للتدقيق من قبل
ديوان الرقابة المالية
الاتحادي/ دائرة تدقيق النشاط الاجتماعي بموجب كتابهم ذي العدد/18/21/3/24154 في 17/9/2025 وتم تثبيت الملاحظات الخاصة بالحساب بشكل رسمي وطلب
الديوان
تحليلا" مفصلا" للايرادات الموجودة ضمن الحساب .
-تؤكد وزارة المالية التزامها التام بالقوانين والتعليمات واستمرارها بالتعاون مع الهيئات الرقابية لإظهار الحقيقة كاملة وضمان عدم استغلال المال العام لأي غرض خارج الإطار المخصص له. كما ندعو جميع الجهات ذات العلاقة إلى تحرّي الدقة قبل الإدلاء بأي تصريح قد يسبب لبساً للرأي العام ونؤكد أن أبواب الوزارة مفتوحة لتقديم أي توضيحات إضافية عند الطلب .
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
العمل
المالية
اموال
حساب
الحماية الاجتماعية
ديوان الرقابة المالية الاتحادي
الموازنة العامة الاتحادية
قانون الحماية الاجتماعية
ديوان الرقابة المالية
الرعاية الاجتماعية
الشؤون الاجتماعية
العامة الاتحادية
السومرية نيوز
+A
-A
