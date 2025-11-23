مصرف الرافدين "يفكك اللبس" لدى وزير العمل: الصندوق شيء وحساب الرواتب شيء اخر!

وقال المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "يؤكد أن ما تم تداوله من تصريحات لوزير العمل والشؤون الاجتماعية بشأن رصيد حساب غير دقيق؛ إذ إن المبلغ المشار إليه يعود في الحقيقة إلى حساب شبكة الحماية الاجتماعية المموّل مركزيًا من ، وليس للحساب المذكور آنفًا".وأضاف انه "يبلغ الرصيد الفعلي لحساب شبكة الحماية الاجتماعية ٢,٤٩٥,٩٢١,٦٨٧ ترليون دينار، بينما يبلغ رصيد حساب ٣٩٠ مليار دينار فقط، وجميع هذه الأرصدة متوفرة لدى المصرف بشكل كامل دون أي نقص أو سحب".وأكد المصرف ان "دوره يقتصر على مسك الحسابات وتنفيذ أوامر الصرف الرسمية الواردة من الوزارة دون أي تدخل في قراراتها، ولم ترد إليه أي موافقة من وزارة المالية لإجراء تحويلات بين الحسابين، وذلك استنادًا إلى أحكام رقم (6) لسنة 2019 المعدَّل بالقانون رقم (4) لسنة 2020) التي تشترط التخويل الأصولي لأي مناقلة مالية بين الحسابات".وأشار الى انه "لم يتلقَّ من أو من إدارة الصندوق أي طلب أو رغبة باستثمار تلك المبالغ أو سحبها، كما لم يرد إليه أي إشعار أو تبليغ بوجود دعوى قضائية ضد المصرف من أي جهة تتعلق بهذا الموضوع".وكان وزير العمل قد قال انه "ضاعف" مبالغ من 360 مليار دينار الى 2.5 تريليون دينار، وانه تفاجأ قبل شهرين بـ"اختفاء" مبلغ الصندوق، قبل ان تنفي وزارة المالية ومصرف ذلك، بل ان مصرف الرافدين كشف ان وزير العمل لم يضاعف شيئا، وان مبلغ الصندوق لازال كما هو، وان المبلغ الذي تحدث عنه الوزير هو مبلغ الحساب الجاري الذي يتم من خلاله تمويل رواتب الحماية، كما كشف المصرف عن شيء اكثر أهمية وهو ان لم تتم استثمار أمواله ولا يزال مجمدا كما هو.