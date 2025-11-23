الصفحة الرئيسية
فرنسا ترفض مقترح عودة صيغة "مجموعة الثماني"
مصرف الرافدين "يفكك اللبس" لدى وزير العمل: الصندوق شيء وحساب الرواتب شيء اخر!
سياسة
2025-11-23 | 05:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
549 شوهد
السومرية
نيوز-سياسة
كشف
مصرف الرافدين
اليوم الاحد، حقيقة المبالغ التي كشف عنها وزير العمل حول "اختفاء" مبالغ
صندوق الحماية الاجتماعية
، مشيرة الى ان المبلغ 2.5 تريليون هو مبلغ حساب الحماية الممول من
الخزينة
، اما مبالغ الصندوق هي 390 مليار دينار فقط، لتنسف بذلك ادعاء وزير العمل احمد الاسدي الذي قال انه "ضاعف" مبالغ
صندوق الحماية
من 360 مليار الى 2.5 تريليون وبواقع 6 اضعاف.
وقال المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "يؤكد
مصرف الرافدين
أن ما تم تداوله من تصريحات لوزير العمل والشؤون الاجتماعية بشأن رصيد حساب
صندوق هيئة الحماية الاجتماعية
غير دقيق؛ إذ إن المبلغ المشار إليه يعود في الحقيقة إلى حساب شبكة الحماية الاجتماعية المموّل مركزيًا من
وزارة المالية
، وليس للحساب المذكور آنفًا".
وأضاف انه "يبلغ الرصيد الفعلي لحساب شبكة الحماية الاجتماعية ٢,٤٩٥,٩٢١,٦٨٧ ترليون دينار، بينما يبلغ رصيد حساب
صندوق
هيئة الحماية الاجتماعية
٣٩٠ مليار دينار فقط، وجميع هذه الأرصدة متوفرة لدى المصرف بشكل كامل دون أي نقص أو سحب".
وأكد المصرف ان "دوره يقتصر على مسك الحسابات وتنفيذ أوامر الصرف الرسمية الواردة من الوزارة دون أي تدخل في قراراتها، ولم ترد إليه أي موافقة من وزارة المالية لإجراء تحويلات بين الحسابين، وذلك استنادًا إلى أحكام
قانون الإدارة المالية الاتحادي
رقم (6) لسنة 2019 المعدَّل بالقانون رقم (4) لسنة 2020) التي تشترط التخويل الأصولي لأي مناقلة مالية بين الحسابات".
وأشار الى انه "لم يتلقَّ من
وزارة العمل
أو من إدارة الصندوق أي طلب أو رغبة باستثمار تلك المبالغ أو سحبها، كما لم يرد إليه أي إشعار أو تبليغ بوجود دعوى قضائية ضد المصرف من أي جهة تتعلق بهذا الموضوع".
وكان وزير العمل قد قال انه "ضاعف" مبالغ
صندوق الحماية الاجتماعية
من 360 مليار دينار الى 2.5 تريليون دينار، وانه تفاجأ قبل شهرين بـ"اختفاء" مبلغ الصندوق، قبل ان تنفي وزارة المالية ومصرف
الرافدين
ذلك، بل ان مصرف الرافدين كشف ان وزير العمل لم يضاعف شيئا، وان مبلغ الصندوق لازال كما هو، وان المبلغ الذي تحدث عنه الوزير هو مبلغ الحساب الجاري الذي يتم من خلاله تمويل رواتب الحماية، كما كشف المصرف عن شيء اكثر أهمية وهو ان
صندوق الحماية
لم تتم استثمار أمواله ولا يزال مجمدا كما هو.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
