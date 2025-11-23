السامرائي والمندلاوي يؤكدان ضرورة توحيد الجهود بين القوى السياسية

وذكر بيان لمكتب ، ورد لـ ، أن "رئيس تحالف العزم، مثنّى السامرائي، التقى رئيس ائتلاف الأساس العراقي، ، في ، حيث جرى بحث مخرجات العملية الانتخابية وما تفرضه من مسؤوليات وطنية في المرحلة المقبلة".وتناول اللقاء، وفق البيان، "ضرورة توحيد الجهود بين القوى السياسية للتعامل مع الاستحقاقات القادمة بروح الشراكة والتفاهم، وبما يضمن الحفاظ على الاستقرار وتعزيز العمل المشترك لخدمة المواطنين وتلبية مطالب المحافظات كافة".