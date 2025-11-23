الخنجر: نعمل على خطة متكاملة لتسريع اختيار الرئاسات وتشكيل الهياكل الحكومية

وقال الخنجر في مؤتمر صحفي، إن اجتماع القوى السنية سيبحث وضع خطة متكاملة ومعايير متفق عليها لمنع الخلافات والمساهمة في تسريع تشكيل هياكل الدولة.وأضاف أن هناك تنسيقاً مستمراً مع القيادات العراقية، بما في ذلك قيادة ، سعياً لزيادة الحوارات وتجاوز العقبات التي تعيق تشكيل الحكومة المقبلة.ويحضر الاجتماع كل من رئيس تحالف العزم ، ورئيس حزب تقدم ، ورئيس تحالف الحسم ، ومحافظ ، بالإضافة المضيف رئيس تحالف السيادة ونجله سرمد.ويوم امس السبت، دعا رئيس تحالف "السيادة" خميس الخنجر، التحالفات والأحزاب الفائزة إلى اجتماع لمناقشة الاستحقاقات المقبلة.وقال الخنجر، في تغريدة على منصة "إكس"،: "انطلاقا من أهمية وحدة الصف، والسعي إلى موقف جامع يُحقق تطلعات ومطالب ومصالح أهلنا في جميع محافظاتنا، أدعو الإخوة رؤساء التحالفات والأحزاب الفائزة في الانتخابات إلى اجتماع يوم غد الأحد، لمناقشة استحقاقات المرحلة المقبلة".