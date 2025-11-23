السامرائي وحمودي يؤكدان على ضرورة الشراكة والتعاون في الاستحقاقات المقبلة

وقال لتحالف العزم في بيان ورد لـ ، ان "رئيس تحالف العزم مثنّى ، يرافقه عدد من قيادات التحالف، التقى اليوم رئيسَ ورئيس تحالف ابشر "، مبينا انه "جرى بحث مستجدات المشهد السياسي بعد الانتخابات، والملفات المرتبطة بالمرحلة المقبلة".وأضاف ان "اللقاء تناول أهمية تعزيز الحوار بين القوى الوطنية وتوحيد الجهود للحفاظ على الاستقرار السياسي، بما يضمن حماية مؤسسات الدولة وخدمة المواطن، ويسهم في دفع العملية السياسية نحو مسار أكثر توازناً وفاعلية، مع التأكيد على ضرورة الشراكة والتعاون في الاستحقاقات المقبلة بما يخدم المصلحة الوطنية".وأكد الجانبان أنّ "المرحلة المقبلة تتطلّب المزيد من التنسيق بين القوى الفاعلة، ودعم المبادرات التي تسهم في تعزيز الاستقرار وترسيخ العمل المشترك في مختلف الملفات الوطنية".