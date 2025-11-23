الصفحة الرئيسية
عالم روسي يكشف مفاجأة ساعدت البشر على مواجهة كورونا
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547852-638995074390921529.jpeg
تفاصيل اجتماع الأحزاب السنية.. تشكيل "المجلس السياسي الوطني" كمظلة جامعة
سياسة
2025-11-23 | 10:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
667 شوهد
السومرية نيوز
–
بغداد
اتفقت الأحزاب السنية في اجتماعها الذي عقد مساء اليوم الاحد، على تشكيل "
المجلس السياسي
الوطني".
وقال
المجلس السياسي
الوطني في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "انطلاقًا من المسؤولية الوطنية، واستشعارًا لحجم التحديات التي تواجه البلاد في هذه المرحلة المفصلية، عقد قادة التحالفات و الأحزاب السنية الفائزة بالانتخابات ، حزب تقدم، حزب عزم، تحالف السيادة، تحالف حسم الوطني وحزب الجماهير، اجتماعا موسعًا في
بغداد
، اليوم الأحد، بمبادرة ودعوة من الشيخ
خميس الخنجر
"، مبينا ان "القادة المجتمعون ناقشوا مختلف التطورات السياسية، ووقفوا على طبيعة التحديات التي تواجه البلاد بشكل عام ومحافظاتهم على وجه الخصوص".
وأضاف انهم "اكدوا على أهمية توحيد الجهود والعمل برؤية مشتركة للحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي، وضمان الحقوق الدستورية، وتعزيز التمثيل في مؤسسات الدولة"، موضحا ان "الأحزاب والتحالفات المجتمعة اتفقت على تشكيل "المجلس السياسي الوطني" بوصفه المظلّة الجامعة لها، الذي ينسّق المواقف ويوحّد الرؤى والقرارات، إزاء مختلف الملفات
الوطنية الكبرى
، ويعزّز العمل المشترك بين القيادات والكتل السياسية بما يخدم مصالح الجمهور ويرتقي بالأداء السياسي، كما تم الاتفاق على استمرار الاجتماعات الدورية للمجلس بشكل منتظم طيلة الدورة النيابية السادسة".
وأكد القادة المجتمعون وفقا للبيان، أن "المجلس سيكون منفتحًا على جميع الشركاء الوطنيين، ومتمسكًا بالثوابت الجامعة التي تصون وحدة
العراق
واستقراره، وتحفظ حقوق جميع مكوّناته دون استثناء، منطلقين من رؤية وطنية تهدف إلى بناء دولة قوية عادلة تتسع للجميع".
ودعا القادة "أبناء جمهورهم الكريم إلى دعم هذه الخطوة الوطنية المسؤولة، الهادفة إلى توحيد الجهود والارتقاء بالعمل السياسي، وتحقيق تطلعاتهم، نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والبناء".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
