الشيخ همام حمودي للسفيرة الإسبانية: العراق يمضي بثقة لبناء دولة قوية بمستوى التحديات

وقال في بيان ورد لـ ، إن " استقبل اليوم أليثيا ريكو بيريث ديل بولغار سفيرة مملكة إسبانيا لدى ، التي قدمت التهاني بنجاح الانتخابات، وأشادت بما بلغته التجربة الديمقراطية في العراق من نضج ووعي شعبي".وأضاف المكتب، أن "الجانبين بحثا المستجدات السياسية ومسار استكمال الاستحقاقات الدستورية، وآفاق تنسيق المواقف والتعاون بين البلدين".ونقل المكتب عن الشيخ قوله، إن "العراق يشهد مرحلة جديدة من تثبيت الاستقرار السياسي والأمني بعد نجاح انتخاباته، ويمضي بثقة نحو بناء دولة مؤسسات قوية برؤية وطنية مشتركة وبمستوى التحديات الداخلية والخارجية"، معرباً عن تطلعه لـ"تعزيز دور إسبانيا والشركاء الأوروبيين في دعم مسارات التنمية، واغتنام الفرص الاستثمارية من قبل الشركات الرصينة، ونثمن مواقف إسبانيا الانسانية تجاه غزة، بما يعزز موقعها عراقياً وعربياً".من جهتها، ثمنت السفيرة الدور السياسي للشيخ حمودي بوصفه "الاب الروحي للدستور"، مؤكدة حرص على "بذل قصارى جهدها لتعزيز شراكتها مع العراق، وتنويع أوجه التعاون"، منوهة إلى "أهمية العراق كمحور استقرار للمنطقة"، بحسب البيان.