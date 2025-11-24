الملا يعلق على تشكيل المجلس الوطني: المنصب الأول استحقاق لمكون لا امتياز لجهة حزبية

وقال الملا في تدوينة له على منصة "أكس"، "يعد تشكيل للقوى السنية خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو بلورة رؤية موحدة".وأضاف: "كما ان اعلانه يرسخ حقيقة واضحة مفادها ان المنصب الاول استحقاق للمكون ذاته، لا امتياز يمنح لجهة حزبية او سياسية".