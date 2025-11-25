السوداني للحسان: حريصون على تطوير العلاقات مع الأمم المتحدة

وقال مكتب ريس الوزراء في بيان ورد لـ ، إن " استقبل للأمين العام للأمم المتحدة إلى الحسان، وشهد اللقاء استعراض مجمل ملفات التعاون بين وبرامج العاملة في العراق، بمختلف المجالات التنموية".ونقل المكتب تأكيد السوداني حرص الحكومة على "تطوير العلاقات مع ، خاصة مع إنهاء عمل بعثة يونامي في العراق، والاستمرار بمتابعة التعاون في إطار البرامج المشتركة مع الأمم المتحدة".وأشار إلى "استمرار الحوارات الإيجابية بين القوى الوطنية الفائزة بالانتخابات، من أجل استكمال الاستحقاقات الدستورية على وفق نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، في ضوء العمل الوطني الإيجابي ومرجعية القانون والدستور".