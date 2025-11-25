استمرار التنسيق بين بغداد والكويت على طاولة اجتماع السامرائي وسفير الكويت

وقال مكتب في بيان ورد لـ ، إن " استقبل في مكتبه ببغداد سفيرَ لدى ، زمان، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة".وأضاف المكتب، أن "اللقاء تناول تطورات الأوضاع في المنطقة، وأهمية استمرار التنسيق بين والكويت، وترسيخ مبادئ الحوار والعمل المشترك بما يعزز ، ويدعم الجهود الرامية إلى توسيع آفاق التعاون بين البلدين".