سافايا يؤكد دعم واشنطن للمؤسسات الأمنية "الشرعية" بالعراق: الحاجة مستمرة لإصلاحات اساسية

وقال سافايا، في تدوينة له على منصة "أكس"، "لقد دعمت ، منذ زمن طويل، المؤسسات الأمنية في ".وأضاف "ومن الجهود المشتركة لهزيمة إلى مواجهة النفوذ الخبيث وتعزيز ، تحقق تقدم حقيقي. ومع ذلك، ما تزال هناك حاجة إلى إصلاحات أساسية".وأتم: "ولا تزال الشركات الأميركية، التي قدّمت مليارات الدولارات من المعدات المتطورة والدعم، شريكاً رئيسياً في تعزيز أمن العراق وسيادته".