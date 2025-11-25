بينها تخص الزيارات المليونية.. مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة

وذكر للسوداني في بيان ورد لـ ، أن الأخير "ترأس الجلسة الاعتيادية الـ 47 لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".ففي مجال تنظيم القطاع المصرفي، أقر "الآلية المقدمة من لجنة الأمر الديواني (4 لسنة 2025)، لتنظيم العلاقة بين المصرف العراقي للتجارة/ TBI، والمصارف الأجنبية، فيما يتعلق باسترداد الأموال المقابلة لخطابات الضمان من المصارف المرسلة، وعكسها على التوصيات الأصل التي سبق لمجلس الوزراء أن وافق عليه في قراره (24279 لسنة 2024)".كما وافق المجلس على "التوصية الخاصة بشأن الحنطة المباعة للمطاحن الأهلية، والإبقاء على السعر عند (410) آلاف دينار للطن الواحد، على ان يكون التسديد لوزارة المالية مباشرة".وأقر المجلس تعاقد مباشرة مع "شركتي (HYT GROUP)، و(ALUVAL) الاسبانيتين المتخصصتين بتجهيز المواد الأولية لمعمل تصنيع العلامات المرورية".وتابع مجلس الوزراء استكمال المشاريع المتلكئة، وأقر زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط للمشاريع التالية:-مشروع البنى التحتية ضمن مشاريع الزيارات المليونية، في محافظات متعددة، وضمن جداول الموازنة الاستثمارية لمكتب رئيس-مشروع إنشاء القاعدة البحرية في ميناء الفاو الكبير.-مشروع إنشاء مستشفى 400 سرير في كركوك، ومشروع مجاري كركوك.-مشروع اكمال دراسة وتصاميم وتنفيذ مجاري الصينية/ .-مشروع تدقيق تصاميم وتجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة شبكة ومحطة مجاري برطلة/ بطاقة تصميمية 5000 متر مكعب/ يوم.-مشروع إنشاء أبنية كلية التربية في ، ضمن مشروع إكمال كليات جامعة .كما نظر المجلس في عدد من الموضوعات المعروضة على جدول الأعمال، وأقر ما يأتي:1-شمول الأراضي المبينة في كتاب وزارة الداخلية في 30 آب 2025، المخصصة للداخلية، والمشغولة من قبل دائرة الاصلاح في وزارة العدل، بمضمون 23168. وتوجيه وأمانة بغداد والجهات ذات العلاقة بتأمين أراض الى وزارة العدل.2-منح هيئة البحث العلمي صلاحية الصرف من التخصيصات المقررة في تعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة.3-إقرار معايير تقييم معامل الاسفلت المؤكسد، استناداَ الى قرار مجلس الوزراء (24988 لسنة 2024)".