التخطيط تعلن النتائج النهائية للتعداد السكاني: 46 مليون نسمة .. وسنحصي العراقيين في الخارج

وقال وزير التخطيط في مؤتمر صحفي للإعلان عن النتائج النهائية للتعداد، ان تعداد 2024 هو الأول بعد 37 عاماً وآخر تعداد تقليدي".وأكد أن عدد العراقيين بلغ 46.1 مليون نسمة و 8 ملايين اسرة، مضيفا ان متوسط حجم الأسر في بلغ 5.7 فرد وسنحصي العراقيين في الخارج"، مشيرا الى انه "حصلنا على كميات هائلة من المعلومات وهي الخريطة التي ترسم السياسات".وأكد: "استكملنا المعلومات على مستوى المحافظات وسنسلمها للمحافظين لوضع خطط لذلك"، مبينا ان " مجتمع شبابي وهو واعد والعراق دخل الهبة الديمغرافية".وأكد أن "التعداد السكاني هو تعداد تنموي ولا يعتمد لحل مشاكل سياسية وهدفه تقديم خدمات".