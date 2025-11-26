المفوضية تعلن إرسال 528 طعناً بنتائج الانتخابات إلى الهيئة القضائية

الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
سياسة
2025-11-26 | 04:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
206 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
أعلنت
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
، اليوم الأربعاء، إرسال 528 طعناً بنتائج الانتخابات إلى الهيئة القضائية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية
جمانة غلاي
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، "أرسلنا 528 طعناً بنتائج الانتخابات إلى الهيئة القضائية للبت فيها من أصل 872 طعناً".
وأضافت غلاي، أن "الهيئة القضائية ردت 36 طعناً بنتائج الانتخابات من أصل 406 طعون".
مقالات ذات صلة
المفوضية تعلن ارتفاع عدد الطعون بنتائج الانتخابات الى 130 طعنا
10:58 | 2025-11-19
المفوضية: ارتفاع عدد الطعون بنتائج الانتخابات الى 80 طعنا لغاية الآن
05:45 | 2025-11-19
المفوضية: العدد النهائي للطعون بنتائج الانتخابات بلغ 872
12:35 | 2025-11-21
المفوضية: الطعون بنتائج الانتخابات وصلت لأكثر من 800 حتى الان
09:49 | 2025-11-20
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تحديثات جوية.. ما سيحصل ليلة اليوم وصباح الغد
محليات
35.3%
10:05 | 2025-11-24
تحديثات جوية.. ما سيحصل ليلة اليوم وصباح الغد
10:05 | 2025-11-24
بسبب قرار سينفذ بعد 6 أيام.. مختص يكشف سبب ارتفاع سعر الدولار ويتوقع "شهرا مضطربا بالتهويل"
اقتصاد
32.32%
01:02 | 2025-11-25
بسبب قرار سينفذ بعد 6 أيام.. مختص يكشف سبب ارتفاع سعر الدولار ويتوقع "شهرا مضطربا بالتهويل"
01:02 | 2025-11-25
الدولار مستمر بالصعود رغم تطمينات البنك المركزي
اقتصاد
16.65%
08:49 | 2025-11-24
الدولار مستمر بالصعود رغم تطمينات البنك المركزي
08:49 | 2025-11-24
محافظ بغداد يعطل الدوام غداً الثلاثاء باستثناء الدوائر الخدمية
محليات
15.74%
07:31 | 2025-11-24
محافظ بغداد يعطل الدوام غداً الثلاثاء باستثناء الدوائر الخدمية
07:31 | 2025-11-24
المزيد
اخترنا لك
منعطف سياسي حاسم.. "السلة الواحدة" على طاولة المفاوضات
03:35 | 2025-11-26
معلومات عن "عشرات الحالات".. دعوات للتحقق من عدد "الفائزين المزيفين" بالبرلمان الجديد على طريقة "اللواء الوهمي"
03:12 | 2025-11-26
التخطيط تعلن النتائج النهائية للتعداد السكاني: 46 مليون نسمة .. وسنحصي العراقيين في الخارج
01:38 | 2025-11-26
بينها تخص الزيارات المليونية.. مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة
10:57 | 2025-11-25
السامرائي والفياض يبحثان مستجدات المشهد السياسي بعد الانتخابات وملفات المرحلة المقبلة
10:12 | 2025-11-25
نائب وزير الخارجية الأمريكي يزور العراق
10:02 | 2025-11-25
