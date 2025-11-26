رئيس الوزراء: انجزنا أكثر من 42 جسراً خلال 3 سنوات

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس أطلق، اليوم الاربعاء وعبر دائرة تلفزيونية، الاعمال التنفيذية لـ(4 ) مشاريع للطرق والجسور في محافظتي واسط والنجف "، مبينا ان "المشاريع التي أطلقت بحضور محافظي واسط والنجف الأشرف وعدد من المديرين العامين، وبكلفة كلية (374.8) مليار دينار، تضمنت توسعة وتأهيل طريق (كوت- بغداد) ضمن مشاريع والإسكان، وإنشاء الممر الثاني لطريقي (دبوني- جصان) و (صويرة - جبلة – طريق المرور السريع)، وانشاء جسر الكوفة الخامس بين الاشرف الدولي وغماس/ قضاء الكوفة / ضمن مشاريع للزيارات المليونية".وأكد خلال الافتتاح أن "إطلاق الاعمال التنفيذية لمشاريع مهمة ضمن خطط وزارة الاعمار والاسكان وخطة الزيارات المليونية، يمثل الاهتمام الواضح للحكومة بشبكة الطرق والنقل والجسور في والمحافظات"، مشيراً إلى "أهمية مشاريع البنى التحتية في تنفيذ اي خطة استثمارية وتنموية".وأوضح أن "مشاريع الزيارات المليونية امتدت في عدة محافظات، ابتداء من الحدود وحتى المدن ، وهي تخدم الزائرين والمواطنين، وشملت كل المحافظات، وهي تعد واحدة من المؤشرات التنموية لإعمار البنى التحتية في عموم مناطق البلد"، لافتا الى "اننا قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذ والتنموية لتسهيل حركة وتنقل الزائرين اثناء الزيارات المليونية".وذكر "خططنا لجملة مشاريع تطوير وتحسين شبكات الطرق وتأهيلها لضمان انسيابية حركة الزائرين"، لافتا الى ان "وزارة الاعمار والاسكان انجزت الكثير من متطلبات هذه المشاريع وبالتعاون مع المحافظين سنبدأ بالتنفيذ".وبين ان "اكثر من 1000 كم من الطرق الجديدة جرى شقها خلال الفترة القليلة الماضية"، موضحا ان "اكثر من 42 جسراً وتقاطعات مجسرة نفذت خلال اقل من ثلاث سنوات".ولفتت الى ان "المؤشرات تؤكد تنامي مشاريع البنى التحتية وخصوصا في مجال الطرق السريعة"، مبينا ان " تضع مؤشر تقدم وجاهزية مشاريع البنى التحتية في سلم اهتماماتها قبل العمل في اي بلد".وأشار الى ان " لها حصة مهمة في مشاريع التنمية والاعمار والبنى التحتية بتخصيصات تجاوزت 2 ترليون دينار"، لافتا الى ان " الاشرف تحتاج الى اهتمام مطلوب وتخصيصات لتغطية احتياجات المحافظة وما يترتب عليه من استقبال لملايين الزائرين".وثمن "جهود الحكومات المحلية ونوجه بتسهيل عمل الشركات المنفذة ومعالجة التعارضات، بهدف تنفيذ وفق المواصفات المحددة".