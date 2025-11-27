بعد استهداف كورمور.. كردستان تطالب واشنطن بمعدات "دفاعية"

وقال رئيس الحكومة في بيان نشره على منصة "إكس"، "ندين بأشد العبارات الهجوم الجبان على حقل كورمور"، مطالبا بـ"العثور على الجناة وتقديمهم إلى العدالة".واعتبر أنّ "من كان يقف وراء هجمات الليلة، لا يجوز السماح لهم بتكرار هذه الجرائم أو الإفراج عنهم بكفالة كما حصل في السابق".ودعا رئيس حكومة الشركاء الأميركيين والدوليين في بيانه الى "توفير المعدات الدفاعية الضرورية لحماية البنى التحتية المدنية".