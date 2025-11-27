القضاء يرفض زج اسمه كمؤسسة أو أشخاص في تسمية رئيس الوزراء المقبل

وقال في بيان ورد لـ ، إن "المجلس عقد اليوم جلسته الخامسة عشر برئاسة رئيس القاضي وتم خلالها استعراض دور القضاء في إجراء الانتخابات بموعدها الدستوري واشاد بالأداء المتميز لنواب رئيس الاتحادية القاضي والقاضي وزملائهم القضاة اعضاء الهيئة التمييزية المختصة بنظر الطعون على قرارات هيئة المساءلة والعدالة والهيئة القضائية المختصة بنظر الطعون التي وردت على قرارات بما يضمن تطبيق القانون بالشكل الصحيح."وأضاف المجلس، "وبهذه المناسبة يؤكد المجلس دعوته السابقة للأحزاب والقوى السياسية لاحترام التوقيتات الدستورية في تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما يؤكد المجلس رفضه زج اسم القضاء كمؤسسة أو أشخاص في المداولات الخاصة بتسمية رؤساء السلطتين التشريعية والتنفيذية وعلى وجه الخصوص تسمية القادم".وتابع "اذ يؤكد المجلس عدم وجود اي تبني او دعم او رأي بخصوص اي شخصية قضائية او تنفيذية او سياسية لتولي هذا المنصب كونه شأن خاص بالأحزاب السياسية ولا دخل للقضاء بذلك".