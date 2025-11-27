بافل طالباني: ردنا على هجوم كورمور سيكون حاسماً وعنيفاً

وقال في بيان ورد لـ ، إن "الهجوم الإرهابي على حقل كورمور الغازي أمر مرفوض وندينه بشدة، الهدف من هذا الهجوم هو الاضرار بمعيشة مواطنينا في والعراق وتخريب الاستقرار في بلدنا".وأضاف طالباني، أن "ردنا على هذا الهجوم سيكون حاسماً وعنيفاً وسنتخذ جميع الاجراءات اللازمة لحماية حياة مواطنينا"، مشددا على أن "السلاح يجب ان يكون بيد الدولة فقط، اما الميليشيات التي تعمل خارج سيادة القانون يجب ان تحل او تدمر". بحسب تعبيره.