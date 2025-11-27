اجتماع حكومي: السوداني يؤكد الالتزام بالجداول الزمنية للمشاريع النفطية

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مانشستر سيتي يتلقى خسارة قاسية بدوري الأبطال
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

اجتماع حكومي: السوداني يؤكد الالتزام بالجداول الزمنية للمشاريع النفطية

سياسة

2025-11-27 | 05:46
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
اجتماع حكومي: السوداني يؤكد الالتزام بالجداول الزمنية للمشاريع النفطية
58 شوهد

السومرية نيوز – سياسة

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري لمتابعة مشاريع وزارة النفط والمتحقق منها لغاية 26 تشرين الثاني 2025.

وأكد السوداني، أهمية الاجتماعات الدورية لمتابعة المشاريع الاستراتيجية في قطاعات وزارة النفط المختلفة، مشيراً إلى أهمية استمرار المتابعة والحسم لبعض المشاريع التي أقرت سابقا من أجل تطوير الإنتاج، مشدداً على ضرورة تعزيز الجهود لزيادة قدرة الإنتاج والالتزام بالتوقيتات المقدمة من قبل الوزارة لتحقيق الإنجاز، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي.

وجرت خلال الاجتماع مناقشة مسارات العمل ومستوى الإنجاز الذي حققته الوزارة في مشاريع منظومة التصدير والغاز، وقطاعي التصفية والتوزيع، ومنصات الغاز الثابتة والعائمة، فضلاً عن مناقشة مشروع تحلية المياه في محافظة البصرة بالقسم المتعلق منه بعمل وزارة النفط.

كما تم استعراض تقدم العمل في مشاريع تطوير حقل ارطاوي ومجمع غاز ارطاوي بطاقة (210) آلاف برميل/ يوم من قبل شركة نفط البصرة، وكذلك تطوير حقلي المنصورية وعكاز في محافظتي ديالى والانبار من قبل شركة نفط الوسط، فضلاً عن استعراض إحالة عقود جولة التراخيص الخامسة (للحقول الشرقية).

وشهد الاجتماع – بحسب البيان - متابعة مشاريع منظومة التصدير والمتضمنة تنفيذ واستكمال مشروع الانبوب البحري (5،4)، واستكمال مستودع الفاو من قبل شركة نفط البصرة، وكذلك استكمال تنفيذ مشروع مستودع الناصرية (النفط الخام)، اضافة الى تأهيل المنظومة الشمالية بتوفير مرونة تصديرية للنفط الخام.

وتمت خلال الاجتماع متابعة تقدم العمل في قطاع التصفية، حيث جرى استعراض مشروع وحدة التكسير بالعامل المساعد FCC من قبل شركة مصافي الجنوب بعد تشغيله بالكامل، وانشاء وحدتي تكرير سعة (10000) برميل/ يوم لكل منهما في مصفى حديثة، وتطوير مصفى العمارة بطاقة (70) الف برميل/ يوم، وتوسعة مصفى الديوانية، وانشاء وحدة تكرير جوية بطاقة (70) الف برميل/ يوم في مصفى الصمود، ومتابعة عمل مصفى الدهون بطاقة (17.5) الف برميل/ يوم لزيوت الاساس وزيوت التأسيس.
>>  تابع قناة السومرية على  منصة x
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الدورة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-27
Play
منطقة الدورة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-27
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
عزيز الربيعي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٤ | season 1
15:00 | 2025-11-26
Play
عزيز الربيعي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٤ | season 1
15:00 | 2025-11-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-26
Play
نشرة ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-26
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-26
Play
العراق في دقيقة 26-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-26
Live Talk
Play
Live Talk
التدخل الأسري في قرار الحمل - Live Talk - الحلقة ١٦٨ | 2025
10:30 | 2025-11-26
Play
التدخل الأسري في قرار الحمل - Live Talk - الحلقة ١٦٨ | 2025
10:30 | 2025-11-26
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 26-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-26
Play
قصة وعبرة 26-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-26
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
التأهيل في سجون العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٨ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-25
Play
التأهيل في سجون العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٨ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-25
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
Play
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
عشرين
Play
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
Play
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
Play
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Play
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الدورة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-27
Play
منطقة الدورة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-27
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
عزيز الربيعي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٤ | season 1
15:00 | 2025-11-26
Play
عزيز الربيعي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٤ | season 1
15:00 | 2025-11-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-26
Play
نشرة ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-26
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-26
Play
العراق في دقيقة 26-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-26
Live Talk
Play
Live Talk
التدخل الأسري في قرار الحمل - Live Talk - الحلقة ١٦٨ | 2025
10:30 | 2025-11-26
Play
التدخل الأسري في قرار الحمل - Live Talk - الحلقة ١٦٨ | 2025
10:30 | 2025-11-26
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 26-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-26
Play
قصة وعبرة 26-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-26
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
التأهيل في سجون العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٨ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-25
Play
التأهيل في سجون العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٨ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-25
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
Play
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
عشرين
Play
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
Play
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
Play
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Play
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22

اخترنا لك
المفوضية تعلن إرسال جميع الطعون بنتائج الانتخابات إلى الهيئة القضائية
06:08 | 2025-11-27
بافل طالباني: ردنا على هجوم كورمور سيكون حاسماً وعنيفاً
05:07 | 2025-11-27
القضاء يرفض زج اسمه كمؤسسة أو أشخاص في تسمية رئيس الوزراء المقبل
03:33 | 2025-11-27
خمسة شروط تحسم هوية رئيس الوزراء المقبل.. الإطار يرسم قواعد الاختيار
03:26 | 2025-11-27
بعد استهداف كورمور.. كردستان تطالب واشنطن بمعدات "دفاعية"
01:04 | 2025-11-27
رئيس الوزراء: انجزنا أكثر من 42 جسراً خلال 3 سنوات
08:53 | 2025-11-26

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.