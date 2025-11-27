اجتماع حكومي: السوداني يؤكد الالتزام بالجداول الزمنية للمشاريع النفطية

وأكد ، أهمية الاجتماعات الدورية لمتابعة المشاريع الاستراتيجية في قطاعات المختلفة، مشيراً إلى أهمية استمرار المتابعة والحسم لبعض المشاريع التي أقرت سابقا من أجل تطوير الإنتاج، مشدداً على ضرورة تعزيز الجهود لزيادة قدرة الإنتاج والالتزام بالتوقيتات المقدمة من قبل الوزارة لتحقيق الإنجاز، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي.وجرت خلال الاجتماع مناقشة مسارات العمل ومستوى الإنجاز الذي حققته الوزارة في مشاريع منظومة التصدير والغاز، وقطاعي التصفية والتوزيع، ومنصات الغاز الثابتة والعائمة، فضلاً عن مناقشة مشروع تحلية المياه في بالقسم المتعلق منه بعمل وزارة النفط.كما تم استعراض تقدم العمل في مشاريع تطوير حقل ارطاوي ومجمع غاز ارطاوي بطاقة (210) آلاف برميل/ يوم من قبل شركة ، وكذلك تطوير حقلي وعكاز في محافظتي ديالى والانبار من قبل شركة ، فضلاً عن استعراض إحالة عقود جولة التراخيص الخامسة (للحقول الشرقية).وشهد الاجتماع – بحسب البيان - متابعة مشاريع منظومة التصدير والمتضمنة تنفيذ واستكمال مشروع الانبوب البحري (5،4)، واستكمال مستودع الفاو من قبل شركة نفط ، وكذلك استكمال تنفيذ مشروع مستودع (النفط الخام)، اضافة الى تأهيل المنظومة الشمالية بتوفير مرونة تصديرية للنفط الخام.وتمت خلال الاجتماع متابعة تقدم العمل في قطاع التصفية، حيث جرى استعراض مشروع وحدة التكسير بالعامل المساعد FCC من قبل شركة مصافي الجنوب بعد تشغيله بالكامل، وانشاء وحدتي تكرير سعة (10000) برميل/ يوم لكل منهما في مصفى حديثة، وتطوير مصفى بطاقة (70) الف برميل/ يوم، وتوسعة مصفى ، وانشاء وحدة تكرير جوية بطاقة (70) الف برميل/ يوم في مصفى الصمود، ومتابعة عمل مصفى الدهون بطاقة (17.5) الف برميل/ يوم لزيوت الاساس وزيوت التأسيس.