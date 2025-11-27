السوداني يُوجه بتشكيل لجنة تحقيقية عليا حول "الهجوم على حقل كورمور النفطي"

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان ورد لـ ، إنه "في الوقت الذي يمضي فيه الى بر الأمان والاضطلاع بدوره الحقيقي على الصعيدين الإقليمي والدولي، تحاول جهات إرهابية ضرب استقرار البلاد من خلال قيامها بالاعتداء الآثم على حقل كورمور النفطي في إقليم ليل أمس الأربعاء".وتابع، أنه "بهذا الشأن ترأس رئيس القائد العام للقوات المسلحة اجتماعاً طارئاً بحضور وزيري الدفاع والداخلية، ورؤساء للوقوف على تداعيات هذا العمل الجبان".وأشار الى ان " وجه بتشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة وعضوية كل من رئيس ، ووزير الداخلية في العراق، وباسناد من ، ولجنة فنية تضم الجهات المختصة في للتحقيق في هذا الفعل وكشف المتورطين فيه والجهات التي تساندهم ومحاسبتهم وفقاً للقانون".