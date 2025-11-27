مبعوث ترامب بعد "هجوم كورمور": ليكن واضحا لا مكان للجماعات المسلحة في العراق

وقال سافايا في تدوينة على منصة (اكس)، إنه "شنّت جماعات مسلحة تعمل بشكل غير قانوني، مدفوعة بأجندات خارجية معادية، هجومًا أمس على حقل للغاز".وتابع: "يتعين على تحديد هوية المسؤولين عن هذا الهجوم وتقديمهم للعدالة، وليكن الأمر واضحًا جليًا: لا مكان لمثل هذه الجماعات المسلحة في عراق ذي سيادة كاملة"، مشيرا الى ان " ستدعم هذه الجهود دعمًا كاملًا، وسيتم تتبّع كل جماعة مسلحة غير قانونية وكل داعم لها، ومواجهتها، ومحاسبتها".وأكمل، أن "الولايات المتحدة تدعم وجود قوي ضمن عراق موحد ومستقر، ونشجع وأربيل على تعميق تعاونهما الأمني، والعمل بشكل وثيق لحماية البنية التحتية الحيوية للاقتصاد والطاقة".ولفت الى انه "تؤكد الولايات المتحدة مجددًا التزامها الراسخ بمساعدة الحكومة العراقية في تعزيز قدراتها الدفاعية وبناء قواتها الوطنية، معًا، سنواصل حماية موارد ، والدفاع عن سيادته، وضمان أمن ورفاهية جميع مواطنيه".