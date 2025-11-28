بعثة الأمم المتحدة عن استهداف خورمور: رسائل سلبية ضد النظام العراقي

وقالت البعثة في بيان تابعته ، انه "تُدين بعثة لمساعدة (يونامي) بأشد العبارات الهجوم على حقل للغاز في ".وأضافت ان "هذا الهجوم لا يقتصر على الضرر بالبنية التحتية الاقتصادية لإقليم والعراق بأكمله، بل يرسل رسائل سلبية لا سيما ضد النظام الفيدرالي العراقي".وأكدت أن "مثل تلك الهجمات على البنى التحتية المدنية أمر غير مقبول وتطالب يونامي السلطات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات".ورحبت يونامي بـ"تشكيل السلطات الفيدرالية وحكومة لجنة تحقيق لتحديد هوية الجناة وتقديمهم للعدالة والمساءلة".