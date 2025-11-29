حسبة رياضية مثيرة.. المقاطعون ومبطلو الأوراق سيخطفون 39 مقعدا ببغداد لوحدها لو صوتوا لقائمة تجمعهم!

بالجامعة المستنصرية ، ان "عدد الناخبين الذين يمتلكون بطاقة بايومترية في يبلغ عددهم 4.3 مليون ناخب، شارك بها 2.1 مليون ناخب، من بينهم اكثر من 100 الف ناخب ابطلوا اوراقهم الانتخابية.وأشار لو افترضنا ان من ابطلوا أصواتهم الانتخابية يتبعون لحزب افتراضي اسمه "غاضبون"، فضلا عن 1.9 مليون ناخب مقاطع من بينهم حوالي 330 الف ناخب صدري وفقا لعدد ناخبيهم في 2021، ونفترض ان مجموع المقاطعين يتبعون لحزب اسمه "حزب القنفة" باعتبارهم غير مهتمين بالشأن السياسي عموما.وأوضح انه "اذا طبقنا طريقة ووزعنا المقاعد ستتغير المقاعد في بغداد بشكل كبير، فاذا صوت جميع المقاطعين 1.9 مليون ناخب لحزب القنفة، سيحصل هذا الحزب على 32 مقعدا في بغداد لوحدها، والاعمار والتنمية 7 مقاعد، والتيار الصدري بين 5 الى 9 مقاعد، اما تقدم ودولة القانون سيحصلون على 4 مقاعد لكل منهما، وقوى الدولة 3 مقاعد، اما صادقون، عزم ، بدر، السيادة، الأساس فسيحل كل منهم على مقعدين اثنين، وكذلك حزب "غاضبون" الذين قاموا بابطال أوراق اقتراعهم سيحصلون على مقعدين، اما الحسم وحقوق سيحصلون على مقعد واحد، وهذا في بغداد لوحدها".وبين انه "بحسبة بسيطة يعني غير المشاركين والمقاطعين والي ابطلوا أصواتهم كانوا سيحصلون على 39 مقعدا من أصل 69 مقعدا ببغداد لو كانوا صوتوا لجهتين أو 3، اما اذا نزلوا بقائمة واحدة ممكن تصبح مقاعدهم أكثر وأكثر".وأوضح انه "بالرغم من ان المنشور خيالي، لكنه غير مستحيل وممكن تحقيقه".