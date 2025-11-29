Alsumaria Tv
بارزاني يوجه رسالة مباشرة لأوجلان: تقدّموا أكثر في مسار السلام مع أنقرة

سياسة

2025-11-29 | 04:10
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بارزاني يوجه رسالة مباشرة لأوجلان: تقدّموا أكثر في مسار السلام مع أنقرة
320 شوهد

السومرية نيوز – سياسة

طالب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الجمعة، زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، بالتقدّم مزيداً من الخطوات في إطار عملية السلام القائمة بين الحزب الكردي المعارض والحكومة التركية، مؤكداً استعداد إقليم كردستان لتقديم كل ما يتطلب لدعم العملية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بارزاني، اليوم السبت 29 تشرين الثاني 2025، خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الدولي الخاص بالشاعر الكردي "ملاي جزيري" في مدينة "جزيرة بوتان" جنوب شرق تركيا.

تطرق بارزاني إلى مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة ومنها عملية السلام القائمة بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية. فقال: "نحن سعداء جداً ببدء عملية السلام، وهي مهمة جداً، أوجه الشكر لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب اردوغان ودولة تركيا والبرلمان والشعب التركي وكل الأطراف التي ساهمت في فتح باب السلام".

وأضاف "أطلب من السيد أوجلان التقدم مزيداً من الخطوات الإيجابية في إطار عملية السلام، وأشد على يديه. ونحن سنفعل كل ما في وسعنا ويتطلّب منا لدعم السلام، وإن شاء الله ستعود هذه العملية بالخير والسعادة لنا جميعاً".

وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة للمنتدى الدولي حول الشاعر الكردي "ملاي جزيري"، أمس الجمعة، في مدينة جزيرة بوتان جنوب شرق تركيا.



السوداني: خطط مدروسة لبدء مرحلة تصدير الأدوية الى الخارج
04:36 | 2025-11-29
حيدر الملا: الانتخابات تمثل مجرد محطة في مسار مشروع العزم السياسي
04:13 | 2025-11-29
حسبة رياضية مثيرة.. المقاطعون ومبطلو الأوراق سيخطفون 39 مقعدا ببغداد لوحدها لو صوتوا لقائمة تجمعهم!
03:48 | 2025-11-29
رئيس الوزراء يفتتح معمل الأدوية السرطانية بتكلفة 45 مليون دولار
02:19 | 2025-11-29
هل تنجح الحكومة المقبلة في تجاوز التحدي المالي.. المالكي يفصل المشاكل والحلول
08:08 | 2025-11-28
انتخابات 2025 فرضت تحولات جديدة... ومشهد سياسي مختلف "سنيا"!
03:33 | 2025-11-28

