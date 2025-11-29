بارزاني يوجه رسالة مباشرة لأوجلان: تقدّموا أكثر في مسار السلام مع أنقرة

جاء ذلك في كلمة ألقاها ، اليوم السبت 29 تشرين الثاني 2025، خلال مشاركته في فعاليات الخاص بالشاعر الكردي "ملاي جزيري" في مدينة "جزيرة بوتان" جنوب .تطرق بارزاني إلى مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة ومنها عملية السلام القائمة بين حزب والحكومة التركية. فقال: "نحن سعداء جداً ببدء عملية السلام، وهي مهمة جداً، أوجه الشكر لرئيس الجمهورية التركية ودولة والبرلمان والشعب التركي وكل الأطراف التي ساهمت في فتح باب السلام".وأضاف "أطلب من السيد التقدم مزيداً من الخطوات الإيجابية في إطار عملية السلام، وأشد على يديه. ونحن سنفعل كل ما في وسعنا ويتطلّب منا لدعم السلام، وإن شاء الله ستعود هذه العملية بالخير والسعادة لنا جميعاً".وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة للمنتدى الدولي حول الشاعر الكردي "ملاي جزيري"، أمس الجمعة، في بوتان تركيا.