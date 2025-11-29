حيدر الملا: الانتخابات تمثل مجرد محطة في مسار مشروع العزم السياسي

– سياسة



اعتبر القيادي في تحالف العزم ، اليوم السبت، ان الانتخابات البرلمانية 2025 تمثل "محطة في مسار مشروع العزم السياسي".

وقال الملا في تدوينة له على منصة "إكس" وتابعتها ، إن "الانتخابات تمثل مجرد محطة في مسار مشروع العزم السياسي، فثقة الجمهور التي منحت لنا تشكّل حافزًا مضاعفا للمضي قدمًا في تنفيذ رؤيتنا بقيادة الرئيس ، الهادفة إلى النهوض بواقع المحافظات المحررة، وتعزيز الشراكة الحقيقية مع مختلف القوى السياسية، وصولاً إلى عراق آمن ومستقر".