رغم كونها من مهام "البرلمان حصرا".. مجلس بغداد يقول انه "يدرس واقع الغرامات المرورية"

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
06:45 AM
الى
07:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يتحدث عن الملك المستقبلي للسعودية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548507-639000834454454420.png
رغم كونها من مهام "البرلمان حصرا".. مجلس بغداد يقول انه "يدرس واقع الغرامات المرورية"
سياسة
2025-11-30 | 02:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
319 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
كشفت
اللجنة القانونية
بمجلس
محافظة بغداد
، اليوم الأحد، انه يعمل على إعادة دراسة واقع الغرامات المرورية المفروضة على المواطنين، في موقف مستغرب، حيث ان مبالغ الغرامات محددة بقانون ومراجعتها او تعديلها من المهام التشريعية لمجلس النواب تحديدا.
وقال رئيس
اللجنة القانونية
في المجلس محمد الشعلان، إن "المجلس يعمل حالياً على إعداد دراسة شاملة لواقع الغرامات المرورية المفروضة، إلى جانب غرامة غسل السيارات في الشارع التي حددتها أمانة
بغداد
بـ500 ألف دينار".
وأشار إلى أن "المجلس تلقى خلال المدة الماضية عدداً كبيراً من الشكاوى التي تطالب بتخفيض هذه المبالغ التي أصبحت تستنزف دخل المواطنين ولا تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأوضح الشعلان أن "المجلس يسعى من خلال الدراسة إلى بلوغ صيغة مالية عادلة تراعي قدرة مختلف الشرائح"، مؤكداً في الوقت ذاته "أهمية استمرار تطبيق غرامة غسل السيارات، رغم ارتفاعها، لما تمثله من ضرورة للحد من الهدر الكبير في المياه، لاسيما في ظل أزمة الشح التي تشهدها العاصمة".
وأضاف أن "الدراسة ستأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لهذا الملف، مع التركيز على تحديد غرامات متوازنة"، مبيناً أن "المجلس يشدد على ضرورة توجيه الايرادات المتحققة من الجبايات لخدمة المواطنين عبر مشاريع ملموسة، مثل تبليط الشوارع وإنشاء الطرق والجسور وتحسين واقع دوائر المرور".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
المرور ترمي "تخفيض الغرامات المرورية" بملعب البرلمان الجديد
01:36 | 2025-11-25
الحبس الشديد لعنصر مرور اختلس جزءًا من أموال "الغرامات"
03:59 | 2025-10-27
كوريا الجنوبية تدرس السماح لخرائط "غوغل" و"أبل" بنشر بيانات مدنها
09:37 | 2025-10-16
"عدو ترامب" يدرس الترشح لرئاسة أمريكا في انتخابات 2028
12:45 | 2025-10-26
الغرامات المرورية
مجلس بغداد
مجلس محافظة بغداد
اللجنة القانونية
السومرية نيوز
لجنة القانون
محافظة بغداد
مجلس النواب
سومرية نيوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تستمر حتى الثلاثاء.. أمطار بدءا من الغد والحرارة تصل الى 6 مئوية
محليات
49.34%
00:54 | 2025-11-29
تستمر حتى الثلاثاء.. أمطار بدءا من الغد والحرارة تصل الى 6 مئوية
00:54 | 2025-11-29
جدل يحتاج لتفسير.. الاقمار الصناعية ترصد طائرة مدنية موجودة في صحراء الوركاء منذ 2021! (صورة)
محليات
18.84%
05:30 | 2025-11-29
جدل يحتاج لتفسير.. الاقمار الصناعية ترصد طائرة مدنية موجودة في صحراء الوركاء منذ 2021! (صورة)
05:30 | 2025-11-29
متجاوزا حالة الاستقرار.. الدولار يرتفع من جديد
اقتصاد
17.16%
02:54 | 2025-11-29
متجاوزا حالة الاستقرار.. الدولار يرتفع من جديد
02:54 | 2025-11-29
موسم "مدهش".. موجات مطرية غزيرة وثلوج وسيول في العراق خلال يومين
أخبار الطقس
14.66%
01:04 | 2025-11-30
موسم "مدهش".. موجات مطرية غزيرة وثلوج وسيول في العراق خلال يومين
01:04 | 2025-11-30
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-30
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-30
عشرين
النواب المستقلون .. بين الخسارة الانتخابية والملفات الرقابية - عشرين م٤ - الحلقة ٤٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-29
عشرين
النواب المستقلون .. بين الخسارة الانتخابية والملفات الرقابية - عشرين م٤ - الحلقة ٤٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-29
رحال
تربية الديابه في خانقين - رحال م٦ - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-29
رحال
تربية الديابه في خانقين - رحال م٦ - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-29
Biotic
متلازمة القلب المكسور - م٤ Biotic - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:30 | 2025-11-28
Biotic
متلازمة القلب المكسور - م٤ Biotic - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:30 | 2025-11-28
حصاد السومرية
المالكي يستنهض الحلف الشيعي الكردي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٤ | الموسم 2
13:15 | 2025-11-28
حصاد السومرية
المالكي يستنهض الحلف الشيعي الكردي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٤ | الموسم 2
13:15 | 2025-11-28
الهوا الك
أم لأيتام تبحث عن مأوى - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-28
الهوا الك
أم لأيتام تبحث عن مأوى - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-28
علناً
جدلية ولاية السوداني الثانية - علناً م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-27
علناً
جدلية ولاية السوداني الثانية - علناً م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-27
هنادي وليان
بشرتك بعد انقطاع الطمث… ماذا يحدث؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٢ | 2025
14:30 | 2025-11-27
هنادي وليان
بشرتك بعد انقطاع الطمث… ماذا يحدث؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٢ | 2025
14:30 | 2025-11-27
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-30
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-30
عشرين
النواب المستقلون .. بين الخسارة الانتخابية والملفات الرقابية - عشرين م٤ - الحلقة ٤٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-29
عشرين
النواب المستقلون .. بين الخسارة الانتخابية والملفات الرقابية - عشرين م٤ - الحلقة ٤٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-29
رحال
تربية الديابه في خانقين - رحال م٦ - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-29
رحال
تربية الديابه في خانقين - رحال م٦ - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-29
Biotic
متلازمة القلب المكسور - م٤ Biotic - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:30 | 2025-11-28
Biotic
متلازمة القلب المكسور - م٤ Biotic - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:30 | 2025-11-28
حصاد السومرية
المالكي يستنهض الحلف الشيعي الكردي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٤ | الموسم 2
13:15 | 2025-11-28
حصاد السومرية
المالكي يستنهض الحلف الشيعي الكردي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٤ | الموسم 2
13:15 | 2025-11-28
الهوا الك
أم لأيتام تبحث عن مأوى - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-28
الهوا الك
أم لأيتام تبحث عن مأوى - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-28
علناً
جدلية ولاية السوداني الثانية - علناً م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-27
علناً
جدلية ولاية السوداني الثانية - علناً م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-27
هنادي وليان
بشرتك بعد انقطاع الطمث… ماذا يحدث؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٢ | 2025
14:30 | 2025-11-27
هنادي وليان
بشرتك بعد انقطاع الطمث… ماذا يحدث؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٢ | 2025
14:30 | 2025-11-27
اخترنا لك
السوداني يطلق المرحلة الأولى من مشروع "نبض الموصل"
05:05 | 2025-11-30
المفوضية: الهيئة القضائية ردت ٢٠٧ طعون بالانتخابات لغاية الآن
03:26 | 2025-11-30
البرلمان يفتح "صندوق طلبات الكتروني" للمواطنين لعرضها على النواب الجدد
03:03 | 2025-11-30
قانوني: لا فراغ تشريعي في العراق.. والمرحلة الحالية تسير وفق أوامر الدستور
02:48 | 2025-11-30
التجارة تنفي اختفاء 934 مليار دينار من الوزارة
01:35 | 2025-11-30
مستذكرة طعون 2021.. المفوضية: معظم الطعون بلا وثائق كافية وثقافة تقبل الخسارة غائبة
01:13 | 2025-11-30
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.