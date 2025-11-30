الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548513-639000866386047519.jpg
البرلمان يفتح "صندوق طلبات الكتروني" للمواطنين لعرضها على النواب الجدد
سياسة
2025-11-30 | 03:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
500 شوهد
السومرية
نيوز-سياسة
أعلنت دائرة البحوث والدراسات النيابية، اليوم الاحد، طرح استبانة للمواطنين للوقوف على القضايا التي تهمهم لعرضها على النواب الجدد فور انعقاد البرلمان بدورته السادسة الجديدة.
وقالت الدائرة الإعلامية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "يسر دائرة البحوث والدراسات النيابية ان تطرح استبانة الهدف منها الوقوف على اهم القضايا التي تهم المواطنين لنقلها الى أعضاء ولجان
مجلس النواب
في الدورة النيابية السادسة لتكون أمام انظارهم عند ممارستهم الدور التشريعي والدور الرقابي".
ونشرت الدائرة الإعلامية للبرلمان رابط الاستبانة على موقعها وصفحاتها الرسمية وتنشر
السومرية نيوز
الرابط للمواطنين الراغبين بطرح اراءهم وطلباتهم:
اضغط هنا
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
