المفوضية: الهيئة القضائية ردت ٢٠٧ طعون بالانتخابات لغاية الآن

أعلنت ، اليوم الأحد، عن عدد الطعون التي ردتها الهيئة القضائية بشأن الانتخابات النيابية 2025.



وقال المتحدثة باسم المفوضية ، في بيان مقتضب ورد لـ ، إن "الهيئة القضائية ردت لغاية الان ٢٠٧ طعون".



وأعلنت مفوضية المستقلة العليا للانتخابات، الخميس (27 تشرين الثاني 2025) إرسال جميع الطعون بنتائج الانتخابات إلى الهيئة القضائية.

