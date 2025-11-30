السوداني يطلق المرحلة الأولى من مشروع "نبض الموصل"

وقال مكتب في بيان ورد لـ ، إن "ذلك جاء خلال ترؤس اجتماعاً بحضور محافظ ، وممثلي رابطة المصارف الخاصة العراقية، وعدد من مستشاري رئيس ، ورؤساء الدوائر المختصة في نينوى، جرى خلاله استعراض مراحل المشروع، والمناطق الأثرية والتراثية التي سيتم استهدافها".وأشار السوداني، خلال الاجتماع، إلى "أهمية مشروع (نبض الموصل) في إحياء تراث هذه المدينة العريقة، لتكون نافذة سياحية مهمة، وفي تأكيد مكانتها التاريخية والتراثية".ووجه رئيس مجلس الوزراء بـ"تشكيل لجنة برئاسة محافظ نينوى لتنفيذ المشروع من قبل شركات متخصصة ورصينة، تأخذ بنظر الاعتبار الحفاظ على التراث، والالتزام بالمعايير الهندسية والفنية الحديثة، بما يضمن إعادة إعمار المنطقة بصورة حضارية، وكذلك التعاقد مع شركة استشارية للمشروع، الذي سيمول حكومياً بالتعاون مع رابطة المصارف الخاصة العراقية".وبحسب البيان، تتضمن المرحلة الأولى من المشروع تأهيل بطول (2 كم) الذي يربط بداية الواجهة النهرية وانتهاءً بوسط (جامع النوري وكنيسة الساعة).