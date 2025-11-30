رشيد والحكيم يؤكدان دعم الحوار البنّاء لضمان تشكيل حكومة قوية

أكد رئيس الجمهورية ورئيس تيار الحكمة الوطني ، دعم الحوار البنّاء لضمان تشكيل حكومة قوية قادرة على تنفيذ البرامج الاصلاحية.​

وجاء في بيان للرئاسة، "التقى رئيس الجمهورية الدكتور ، اليوم الأحد في ، رئيس تيار الحكمة الوطني سماحة ".

وأضاف البيان أنه "في مستهل اللقاء، أعرب الرئيس عن شكره وتقديره لسماحة السيد لحضوره وتقديم التعازي بوفاة شقيقه المرحوم شمال ، كما جرى بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، والتداول بشأن المفاوضات الجارية بين الكتل السياسية للوصول إلى صيغة توافقية تُمهّد لإنجاز الاستحقاقات الدستورية ضمن أطر واضحة ومسؤولة".

وتم التأكيد وفق البيان على "أهمية توحيد الجهود الوطنية وتغليب المصلحة العليا، ودعم الحوار البنّاء لضمان تشكيل حكومة قوية قادرة على تنفيذ البرامج الاصلاحية، وتلبية تطلعات المواطنين".