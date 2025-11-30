رئيس الوزراء ومبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لسوريا يبحثان دعم المسار الدبلوماسي لحلّ الخلافات

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس استقبل، اليوم الأحد، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى ، مبينا انه "جرى، خلال اللقاء، بحث السبل العملية التي يمكن للعراق من خلالها مواصلة دعم استقرار سوريا وأمنها وازدهارها وتعافيها الاقتصادي، بما يعزّز في الوقت نفسه استقرار وازدهاره".وأضاف ان "اللقاء استعرض وجهات النظر المتبادلة حول منع أي تصعيد إضافي في المنطقة، ودعم المسار الدبلوماسي لحلّ الخلافات، ووضع المنطقة على مسار من التعاون والنموّ الاقتصادي والاستقرار طويل الأمد".وشدد "على الدور البنّاء والجوهري الذي يمكن للعراق أن يؤديه في تحقيق هذه الأهداف المشتركة".