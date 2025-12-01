الصفحة الرئيسية
البصرة.. اعتقال خمسة متهمين بعد مشاجرة داخل مستشفى
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548596-639001709532534869.jpg
الشيخ حمودي والمالكي يدعوان لتشكيل حكومة قوية بمستوى التحديات وبرؤية "تصحيحية واقعية"
سياسة
2025-12-01 | 02:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
303 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
دعا رئيس تحالف أبشر
يا عراق
الشيخ همام حمودي
ورئيس ائتلاف دولة القانون
نوري المالكي
، اليوم الاثنين، الى ضرورة الالتزام بالتوقيتات القانونية في مسار تشكيل حكومة قوية بمستوى التحديات وبرؤية "تصحيحية واقعية".
وقال مكتب
رئيس التحالف
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "الجانبين بحثا مستجدات الحراك السياسي، ومخرجات الحوارات الدائرة، والرؤى المطروحة لرسم ملامح المرحلة القادمة".
وأضاف المكتب، أنه "وخلال اللقاء، أكد الطرفان ضرورة الالتزام بالتوقيتات القانونية في مسار تشكيل السلطات الثلاث، بما يضمن احترام الإجراءات والسياقات الدستورية ويحفظ التوازن الوطني، وشددا على أهمية تكثيف الحوارات الجادة والشفافة بين القوى الوطنية، وبناء تفاهمات تتجاوز الحسابات الضيقة إلى المصالح الوطنية العليا".
وبين المكتب، أن "الجانبين أعربا عن تمسكهما بتشكيل حكومة قوية بمستوى تحديات المرحلة المقبلة، تستلهم عِبر التجارب السابقة، وتتبنى رؤية تصحيحية واقعية، وتعزز ثقة الشعب بالخيار الديمقراطي في تغيير واقعه وصنع مستقبل بلده".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
الشيخ همام حمودي للسفيرة الإسبانية: العراق يمضي بثقة لبناء دولة قوية بمستوى التحديات
04:47 | 2025-11-24
رشيد والحكيم يؤكدان دعم الحوار البنّاء لضمان تشكيل حكومة قوية
12:26 | 2025-11-30
السامرائي: سندخل الانتخابات برؤية واضحة وبرنامج واقعي لخدمة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم
15:00 | 2025-10-24
المالكي والحلبوسي يؤكدان أهمية تشكيل حكومة قادرة على تلبية المطالب
15:04 | 2025-11-16
الشيخ
حمودي
المالكي
الشيخ همام حمودي
السومرية نيوز
نوري المالكي
رئيس التحالف
سومرية نيوز
همام حمودي
مكتب رئيس
السومرية
رؤى مشتركة بين الجنابي وبارزاني لدعم استحقاقات المرحلة المقبلة وتثبيت المشهد السياسي
05:51 | 2025-12-01
19 طعنا انتخابيا "ضائعا" بين الأرقام المتضاربة وتساؤلات عن 220 طعنا "حُسم ولم يُرَد".. هل يحدث تغييرات؟
04:24 | 2025-12-01
السوداني يوجه بمعالجة تلوث الهواء وتشديد إجراءات منع الحرق العشوائي للنفايات
04:12 | 2025-12-01
نائب وزير الخارجية الأمريكي يصل العراق (صور)
03:58 | 2025-12-01
الاطار يجتمع لحسم مرشحي رئاسة الحكومة اليوم.. قائمة صغيرة "كل واحد فيها لا يشبه الآخر"
02:35 | 2025-12-01
المجلس السياسي يحدد 6 أسماء مرشحة لرئاسة البرلمان الجديد
01:54 | 2025-12-01
