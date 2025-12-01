الشيخ حمودي والمالكي يدعوان لتشكيل حكومة قوية بمستوى التحديات وبرؤية "تصحيحية واقعية"

وقال مكتب في بيان ورد لـ ، إن "الجانبين بحثا مستجدات الحراك السياسي، ومخرجات الحوارات الدائرة، والرؤى المطروحة لرسم ملامح المرحلة القادمة".وأضاف المكتب، أنه "وخلال اللقاء، أكد الطرفان ضرورة الالتزام بالتوقيتات القانونية في مسار تشكيل السلطات الثلاث، بما يضمن احترام الإجراءات والسياقات الدستورية ويحفظ التوازن الوطني، وشددا على أهمية تكثيف الحوارات الجادة والشفافة بين القوى الوطنية، وبناء تفاهمات تتجاوز الحسابات الضيقة إلى المصالح الوطنية العليا".وبين المكتب، أن "الجانبين أعربا عن تمسكهما بتشكيل حكومة قوية بمستوى تحديات المرحلة المقبلة، تستلهم عِبر التجارب السابقة، وتتبنى رؤية تصحيحية واقعية، وتعزز ثقة الشعب بالخيار الديمقراطي في تغيير واقعه وصنع مستقبل بلده".