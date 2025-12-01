نائب وزير الخارجية الأمريكي يصل العراق (صور)

– سياسة



وصل نائب وزير الخارجية الأمريكي ريغاس، اليوم الاثنين، الى في زيارة رسمية.



ونشرت في تدوينة مصحوبة بصورتين لوصول ريغاس جاء فيها "اهلاً بك في العراق. تُعزّز هذه الزيارة العلاقات بين والعراق من خلال التواصل مع القادة والمجتمعات المحلية لدعم الأهداف المشتركة والمعنية بتحقيق السيادة والازدهار".